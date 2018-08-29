Злоумышленник с ножом набросился на женщину в метро Харькова

Накануне вечером в Харькове на платформе станции метро "Госпром" неизвестный нанес ножевое ранение 38-летней женщине. В итоге пострадавшая с резаной раной плеча была доставлена в одну из больниц города.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.

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Как предварительно установили правоохранители, между женщиной и мужчиной перед этим возник конфликт, в результате чего последний нанес ей удар ножом.

Сейчас следственные действия продолжаются. Работники полиции, в частности, принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, недавно похожий случай произошел в одном из баров Николаева. Здесь также в результате конфликта клиент ударил другого ножом в грудь в область сердца. Нападавшего правоохранителям удалось задержать, 31-летнего пострадавшего госпитализировали.