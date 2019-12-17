Злоумышленника, стрелявшего в полицейских под Киевом задержали: видео задержания

В среду, 11 декабря, в городе Яготин Киевской, человек из ружья открыл огонь по наряду патрульных, а затем скрылся с места инцидента. В ходе спецоперации подразделению "КОРД" удалось его найти и задержать только через 6 дней.

При проведении неотложного обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности, гранатомет и взрывные устройства, сообщает полиция Киевской области.

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В течение недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение "Миротворец".

Злоумышленника удалось найти только в Полтавской области, где он скрывался от правоохранителей у своей знакомой. Его задержали сотрудники Яготинского отделения полиции при поддержке спецназа "КОРД".

В отношении мужчины открыли сразу же три уголовных производства – за незаконное обращение с оружием, хулиганство с применением огнестрельного оружия и покушение на жизнь правоохранителей.

Задержание злоумышленника: смотрите видео

Что известно о нападении на патрульных в Яготине?

В Яготине 11 декабря между мужчинами произошел конфликт из-за неправильной парковки. Решать его приехали патрульные, по которым один из участников ссоры открыл огонь.



Стрелок скрылся в своем дворе и начал стрелять по автомобилю патрульных из ружья. Затем он незаметно для патрульных сел в автомобиль и скрылся с места инцидента.