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      Злоумышленника, стрелявшего в полицейских под Киевом задержали: видео задержания

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      Злоумышленника, стрелявшего по полицейским, искали почти неделю, а нашли в другой области / Фото: Полиция

      В среду, 11 декабря, в городе Яготин Киевской, человек из ружья открыл огонь по наряду патрульных, а затем скрылся с места инцидента. В ходе спецоперации подразделению "КОРД" удалось его найти и задержать только через 6 дней.

      При проведении неотложного обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности, гранатомет и взрывные устройства, сообщает полиция Киевской области.

      Важно! На Киевщине мужчина обстрелял патрульных из ружья: объявлена ​​спецоперация

      В течение недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение "Миротворец".

      Злоумышленника удалось найти только в Полтавской области, где он скрывался от правоохранителей у своей знакомой. Его задержали сотрудники Яготинского отделения полиции при поддержке спецназа "КОРД".

      В отношении мужчины открыли сразу же три уголовных производства – за незаконное обращение с оружием, хулиганство с применением огнестрельного оружия и покушение на жизнь правоохранителей.

      Задержание злоумышленника: смотрите видео

      Что известно о нападении на патрульных в Яготине?
      В Яготине 11 декабря между мужчинами произошел конфликт из-за неправильной парковки. Решать его приехали патрульные, по которым один из участников ссоры открыл огонь.

      Стрелок скрылся в своем дворе и начал стрелять по автомобилю патрульных из ружья. Затем он незаметно для патрульных сел в автомобиль и скрылся с места инцидента.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Стрельба
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