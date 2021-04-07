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Сталося це 5 квітня на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Улашанівка. Втікача вдалося наздогнати та затримати. Наразі він перебуває під вартою.

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Як все трапилося

Повідомлення про крадіжку в автобусі поліцейські Житомирщини отримали приблизно о 11:00. Невідомий чоловік через водійські дверцята зухвало забрав пакунок із чиєюсь передачею.

Зробив він це саме тоді, коли водій автобуса зупинився на маршруті, аби перепочити. Попри обурені вигуки пасажирів, зловмиснику вдалося втекти на своєму автомобілі.

Очевидці запам'ятали марку та номер авто, у яке сів чоловік. Водночас місцеві жителі, які також стали свідками інциденту, навіть взялися переслідувати його.

Усі дані оперативно передали патрульним поліцейським. Незабаром їм вдалося зупинили втікача на авто Peugeot Expert. Він хотів зрізати шлях та заїхав на польову дорогу.

Зловмисником виявився 35-річний житель Рівненщини. Він зізнався правоохоронцям, що вже встиг прикопати викрадений пакунок у землю біля лісосмуги.

У вилученому панку були гроші – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Поліція встановила їхнього власника. З'ясувалося, що пакунок прямував до Києва, де його мали забрати.

Що відомо про затриманого

За попередньою інформацією, раніше він працював на тому ж рейсовому маршруті.

Через це чоловік міг приблизно знати, коли з водієм відправляються цінні передачі.

Чоловік переконався, що водій маршрутки отримав потрібний йому пакунок у Рівному.

Тоді й відправився услід на своєму авто. Скориставшись відсутністю водія, забрав передачу.



Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Усі обставини встановлюються у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) КК України. За чинним законодавством грабіж, вчинений в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 8 до 13 років з конфіскацією майна.