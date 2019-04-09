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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Артем Овдиенко

      Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?

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      Вибори-2019: як змінити місце голосування до другого туру
      Вибори-2019: як змінити місце голосування до другого туру / Getty images

      У відділах реєстрації знову ажіотаж – у довжелезні черги вишикувалися українці, які жадають проголосувати не за місцем своєї прописки.

      Причин такого бажання може бути кілька: жадають так зробити студенти, які прописані в батьків, але вчаться в інших містах; вимушені переселенці, яких вигнала з дому війна на Донбасі та російська анексія Криму; хочуть проголосуватиі ті, хто працює далеко від дому...

      Читайте також: Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися

      Щоб отримати відкріпний талон та реалізувати своє право на волевиявлення не так вже й багато часу лишилося. Хоча до виборів ще цілих два тижні, але, змінити місце голосування можна лише впродовж наступних семи днів, кінцева дата – 15 квітня.

      Що для цього потрібно?

      По-перше, треба мати трохи вільного часу. Черги довжелезні, то ж краще приходити ще до початку робочого дня. В першому турі охочих змінити місце голосування було більше 300 тисяч, то ж в другому турі їх точно не поменшає. А може й значно більше буде, адже ми з вами нація небайдужих.

      По-друге, треба мати довідку, яка засвідчила б, що ви дійсно потребуєте відкріпного талона. Це може бути довідка з вишу, якщо ви студент, чи з місця роботи, якщо ви прописані, наприклад, в Кропивницькому, а працюєте у Києві.

      І по-третє, треба мати бажання це робити: замовляти довідку на роботі, прокидатися зрання та йти вистоювати кількагодинну чергу в тісному й задушливому коридорі. Нащо ті всі муки й чи варте воно того – кожен, звісно, вирішує для себе сам. Проте, якщо проігноруєте ці вибори, потому вже не будете вправі мати претензії до всього, що відбуватиметься чи не відбуватиметься в Україні.

      Відтак, якщо хочете чинити вплив на майбутнє України – маєте зробити все необхідне, щоб прийти на вибочу дільницю й проголосувати. Якщо ж вам байдуже, то навіщо ви сайт 24 каналу читаєте, коли на YouTube є нова серія "Comedy Club"?!

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Публикации
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