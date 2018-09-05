Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?

Із передислокацією до пекла курячого маршала Захарченка одразу ж інтернетами поширились чутки про посилення бойових дій на Донбасі.

Росіяни кажуть, що зараз ЗСУ разом із арміями американських найманців з "блеквотер" здійснять віроломний наліт на "республіки". Басурін та його колеги розказують про мільярди ракет із фосфором, які знищують пенсіонерок у Донецьку, а деякі російські військові навіть збили космічний супутник із десантом чи то з Канади, чи Ізраїлю, вони самі не до кінця зрозуміли.

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Насправді ж на лінії фронту зберігається відносна тиша, якої, принаймні, дотримуються українські військові.

Що ж стосується окупантів, то багатьох експертів розчарую, тому що наразі немає ознак посилення бойових дій до рівня 2014-го року. Так, певні провокації бувають, можливі навіть обстріли з артилерії та "Градів" – перемістити їх до лінії фронту можна за кілька годин, якщо не рахувати ті РСЗВ та гаубиці, які вже там знаходяться. Але ж ніяких ознак того, що Росія знову збирається відправити на Донбас кілька батальйонів свіжих окупантів, чи то збирання великих сил у певному місті на лінії зіткнення чи поблизу неї, немає.

Ані польових шпиталів, штабів, нічого. Триває звичайна позиційна війна.

Втім, якщо бути взагалі чесними, то бойові дії майже стовідсотково загостряться, але не між ЗСУ та бойовиками. Вже незабаром мають розпочатися великі чистки у "ДНР". Якщо вони пройдуть без стрілянини, це буде велике чудо.

Трапєзніков, якщо він залишиться у креслі ватажка, почне підминати під себе всі силові відомства, якими керував Захар. Перше завдання ФСБшників – почати керувати всіма процесами у квазіутворенні. За це Захарченко не хотів братися, бо втрачав би великі можливості творити майже все, що забажає.

Ніяких послаблень не буде. Можливих зрадників, які можуть чинити опір та не слухатися російське командування, безжалісно репресуватимуть. Більше того, всі "бізнесмени", які хоч чимось володіли при живому курляйтерові, будуть позбавлені майна, або занесуть чималі гроші новим володарям "дири". Таке життя.

Кажуть, Наталці Захарченко вже пояснили, що жити вона буде за новими правилами – замість маєтків залишуть квартиру, частину грошей заберуть, а вона за це повинна відігравати роль вбитої лихом вдови загиблого "героя".

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Починається масштабна кулуарна війна у "ДНР". Дістаємо попкорн та не ховаємо баяни, вони нам ще згодяться.