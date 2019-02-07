Курсу на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка

Українське суспільство сколихнула радісна звістка: народні депутати проголосували за зміни до Конституції – тепер там буде прописаний курс України на ЄС і НАТО!

"Вау, неймовірно, нарешті це сталося!" – радіють небайдужі українці.

А чому радіють? Що такого сталося? І хіба ми не в сторону ЄС та НАТО останні п'ять років рухаємося? Тому не можу зрозуміти, що стало причиною такої небаченої хвилі ентузіазму серед простих українців.

Те, що депутати сьогодні ухвалили, – взагалі нічого не означає. По-перше, вони як ухвалили, так само потім і скасують. Наочно депутати вже це доводили, коли "диктаторські закони" Януковича народні обранці ухвалили, а потому, як "влада змінилася", вони ж і скасували. Був навіть той самий склад Верховної Ради! Що вже казати про Раду нового скликання, яка зайде в парламент восени із вже новим президентом. Вони можуть не тільки курс країни знову з ніг на голову перевернути, а й Томос з безвізом відмінити.

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По-друге, сьогоднішнє голосування зовсім не означає, що нам двері в НАТО чи ЄС відкриють. Ба, більше, нас там взагалі не чекають. І зовсім не через те, що у нас війна з Росією, як пояснюють чинні можновладці. Ні, нас там не чекають, бо в Україні – корупція і відсутність верховенства права. Саме ці показники для Європейського союзу і Північноатлантичного Альянсу важливіші, ніж війна України з Росією. Нам цього не зрозуміти, але вони дійсно всі "повернуті" на демократичних цінностях. Вони ніколи не приймуть країну, в якій можновладці крадуть з бюджету, а потому в судах мають змогу відкупитися від будь-яких обвинувачень.

Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді, тріумфальне ухвалення змін до Конституції – це, як я вважаю, не більше, ніж черговий етап передвиборчої кампанії кандидата в президенти Петра Порошенка. Він зі своїх білбордів обіцяє нам "реальні справи, а не порожні обіцянки". Але сьогоднішнє голосування депутатів виконано на вимогу президента – це чистої води порожня обіцянка.

Наші зміни в Конституції про рух до ЄС та НАТО – це просто наша "декларація про наміри". Наприклад, я урочисто декларую в Новорічну ніч, що точно візьму курс на тренажерний зал та вивчення англійської. Звісно, потому ніколи не виконую, але декларую урочисто. Виходить у мене досить пафосно...

Так само пафосно вийшло сьогодні у Петра Порошенка. Ми йому аплодуємо, хоча й самі розуміємо, що все лише красиві та порожні мрії, проголосовані в парламенті конституційною більшістю – 334 голоси!

І це все при тому, що є дуже багато першочергових для країни законів, які потребують невідкладного ухвалення нашими депутатами. Наприклад, нарешті призначити Уляну Супрун міністром охорони здоров'я. Але де там! Це президентові нецікаво, бо на Супрун собі рейтинг не піднімеш, на відміну від популістських євроатлантичних декларацій, з яких можна наробити собі свіженьких передвиборчих білбордів.

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