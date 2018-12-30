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      Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – зміни на митниці, збройні ринки та як виїхати з "ЛНР" і скільки це коштує.

      1. Вбити дракона не вдалося: Україна хвора і заслужила таких політиків



      Політики – це дзеркальне відображення нашого суспільства. Ми заслуговуємо на таких кандидатів, нам їх не привезли з чудернацьких країн, вони вдерлися до політичного Олімпу в результаті природної селекції.

      Читайте більше новин політики

      2. Блог из Луганска: а бежать теперь куда?



      C 25 декабря 2018 года в общеобразовательных учреждениях Луганска объявили карантин. То есть школьники ушли на зимние каникулы на три дня раньше положенного срока, потому что превышен эпидемиологический порог по гриппу.

      Читайте: Блоги о жизни в Луганске

      3. Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле



      22 декабря в Украине началась операция по перекрытию "черного" импорта и сокращению объемов "серого" импорта.

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      4. Мучительный выезд из "ЛНР": нужны взятки и адское терпение


      Чтобы выехать из "ЛНР", есть несколько существенных моментов – наличие документов, денег и терпения. Если одним словом, то речь идет о мотивации.

      Больше материалов по тегу Донбасс

      5. Как Украине занять оружейные рынки



      Долгие годы правила здесь диктовали несколько мировых производителей и покупателей. В первую очередь это – США, Китай, Индия, Франция, Великобритания, РФ, Израиль, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. На правах "бульдогов" они определяли формат оборонной геополитики, а также – участников, которым не повезло быть выброшенным из-под "ковра" трупом.

      Больше материалов об оружии

      Читайте також: Переговори з Росією – повна маячня

      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Оружие Пошлина Война
      Источник: 24 Канал
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