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      Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага

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      В Одессе испытали ракеты "Ольха-М"
      В Одессе испытали ракеты "Ольха-М" / УНІАН

      Намедни в Одессе на полигоне ВСУ прошли очередные испытания украинских ракет "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", а так же должны быть проведены пуски ПКР "Нептун".

      Такая частая периодичность испытаний лишний раз доказывает, что как высокоточные реактивные ракеты, так и противокорабельный ракетный комплекс, хотят "поставить в строй" к концу этого года. Причем, в обеих новинках крайне нуждается как наша армия, так же они могут заинтересовать и иностранных заказчиков.

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      В частности, ТТХ ракет "Ольха-М" значительно превосходят по ряду показателей своих реактивных конкурентов беларусо-китайскую РСЗО "Полонез" и российскую "Торнадо-С".

      Так, при дальности стрельбы "Ольхи" на 130 км и сохранении боевой части в 170 кг. У ее российского конкурента "Торнадо-С" дальность поражения целей не превышает 120 км, достигаемые за счет уменьшения массы боевой части до 150 кг, а у РСЗО "Полонез" дальностью поражения целей от 50 до 200 км, при изменении массы боевой части ракеты от 150 до 100 кг.

      Кроме того, точность поражения целей у "Торнадо-С" до 50 м, РСЗО "Полонез" до 30 м, а украинской "Ольхи" в пределах 5-7 м.

      С такими характеристиками потенциальные заказчики и вправду задумаются, чьи ракеты бьют дальше, мощнее и точнее. Для "Ольхи" не нужно закупать целую пусковую установку, ведь это боеприпас, а не комплекс.

      Так же, особо радует появление разнообразных боевых частей в линейке "Ольхи", ведь на прошедших испытаниях была испытана модификация "Р" с кассетной боевой частью. А потому, выбор, под каким соусом аннигилировать врага – это полезная опция.

      Собственно, пока все как по маслу, ждем испытаний ПКР "Нептун", кто знает, быть может, и на этот раз узнаем об этом комплексе еще какие-то неожиданные подробности. Например, как в прошлый раз, когда испытания проводились с полностью укомплектованного мобильного комплекса.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новости Одессы
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