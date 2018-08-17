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Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания

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Проверьте, знаете ли вы тексты "Кузьмы"
Проверьте, знаете ли вы тексты "Кузьмы" / 24 Канал

Сегодня Андрей "Кузьма" Кузьменко отмечал бы свой 50-ый день рождения. Почти три года назад не стало украинского певца, писателя, телеведущего, продюсера и актера – Кузьменко трагически погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине.

Его песни большинство помнит еще из 1990-х. Слушаешь тексты Кузьмы и чувствуешь что-то близкое и родное. Такое, что и с тобой случалось в жизни.

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Давайте вместе с каналом "24" вспомним тексты песен Андрея Кузьменко и заодно проверим, знаем ли мы, в какой песне звучали отдельные фразы.

Проверь себя и делись результатом с друзьями!

 

Теги: Новости культуры LifeStyle Музыка Публикации Андрей Кузьменко "Скрябин" Тесты
Источник: 24 Канал
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