Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
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Сегодня Андрей "Кузьма" Кузьменко отмечал бы свой 50-ый день рождения. Почти три года назад не стало украинского певца, писателя, телеведущего, продюсера и актера – Кузьменко трагически погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине.
Его песни большинство помнит еще из 1990-х. Слушаешь тексты Кузьмы и чувствуешь что-то близкое и родное. Такое, что и с тобой случалось в жизни.
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Давайте вместе с каналом "24" вспомним тексты песен Андрея Кузьменко и заодно проверим, знаем ли мы, в какой песне звучали отдельные фразы.
Проверь себя и делись результатом с друзьями!
Источник: 24 Канал
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