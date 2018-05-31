Знай себе цену, – Ники Минаж обратилась к женщинам с феминистическими советами

Американская певица Ники Минаж любит удивлять своих поклонников. То звезда надевает эпатажные сценические платья, то поражает заявлением об отношениях с Эминемом. Теперь артистка неожиданно дала всем женщинам важные советы.

Не успели поклонники творчества Ники Минаж оправиться от шутливого заявления, что она встречается с рэпером Эминемом, как певица в очередной раз поразила их новыми сообщениями в социальной сети. Артистка посоветовала каждой женщине иметь свою цену и не забывать, что не отношения с мужчиной делают ее той, кем она является.

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Советы Ники Минаж адресует каждой девушке, называя ее "Королевой". Это обращение созвучно с названием нового альбома певицы – "Queen". В заявлении Ники Минаж советует не выходить замуж ради красивого кольца и снимков, которые затем можно выложить в социальной сети.

Королева, знай себе цену. Мне трижды предлагали выйти замуж, четыре человека просили, чтобы я родила им ребенка. Испытывать эмоциональные, душевные или физические обиды ради того, чтобы фальшиво улыбаться для Instagram и показывать кольцо – это не счастье. Быть преданной, униженной, недооцененной ради Instagram?

– написала Ники Минаж.

Допис, поширений Nicki Minaj (@onlyminaj) 28 Тра 2018 р. о 9:40 PDT

Звезда обратила внимание на то, что не наличие брака делает каждую женщину успешной и счастливой. Ведь мужчина, по словам Ники Минаж, не делает девушку "королевой, не в состоянии создать или разрушить это". Поэтому певица считает, что каждый должен стремиться к равенству, а когда духовная сила возрастет, тогда можно задуматься о браке.

"Новый парень спросил, могу ли я через 1 – 1,5 года родить ему ребенка. Конечно, я сказала: "Не буду рожать детей, пока он не купит мне кольца". Потом я расхохоталась. Он сказал: "Я надену тебе кольцо на палец. Я сделаю все, что нужно". Все, что я сейчас о нем могу сказать, так это то, как я люблю свою вновь полученную свободу", – добавила Ники Минаж.