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      Знаю, и вы скоро узнаете: Трамп о состоянии здоровья Ким Чен Ына

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      Дональд Трамп сподівається, що з Кім Чен Ином усе добре
      Дональд Трамп сподівається, що з Кім Чен Ином усе добре / rubic.us

      Президент США Дональд Трамп заявил, что владеет информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Впрочем, как утверждает американский лидер, пока он не может всего сказать.

      Питання про те, у якому стані перебуває північнокорейський диктатор, Трамп прокоментував під час свого щоденного брифінгу. Відео публікує Білий Дім.

      Цікаво ЗМІ у США повідомили про смерть Кім Чен Ина

      Американський президент зауважив, що має гарне уявлення про стан здоров'я Кіма, але не може зараз про це говорити.

      Чесно кажучи, я знаю, як у нього справи. Побачимо. Я думаю, ви теж про все дізнаєтеся у не надто далекому майбутньому,
      – сказав Дональд Трамп.

      Резюмуючи, президент США також підкреслив, що перебуває у гарних відносинах з лідером КНДР. Тож він сподівається, що з Кім Чен Ином усе добре.

      Стан здоров'я Кім Чен Ина: коротко

      Американське видання CNN раніше писало про те, що Кім Чен Ин перебуває у поганому стані після проведеної операції. За даними видання, диктатор проходив процес відновлення на своїй віллі.

      Згодом цю інформацію спростували у Південній Кореї (не плутати з КНДР). Там запевнили, що з Кімом усе гаразд. 

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын Новости политики
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