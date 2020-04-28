Знаю, и вы скоро узнаете: Трамп о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что владеет информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Впрочем, как утверждает американский лидер, пока он не может всего сказать.
Питання про те, у якому стані перебуває північнокорейський диктатор, Трамп прокоментував під час свого щоденного брифінгу. Відео публікує Білий Дім.
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Американський президент зауважив, що має гарне уявлення про стан здоров'я Кіма, але не може зараз про це говорити.
Чесно кажучи, я знаю, як у нього справи. Побачимо. Я думаю, ви теж про все дізнаєтеся у не надто далекому майбутньому,
– сказав Дональд Трамп.
Резюмуючи, президент США також підкреслив, що перебуває у гарних відносинах з лідером КНДР. Тож він сподівається, що з Кім Чен Ином усе добре.
Стан здоров'я Кім Чен Ина: коротко
Американське видання CNN раніше писало про те, що Кім Чен Ин перебуває у поганому стані після проведеної операції. За даними видання, диктатор проходив процес відновлення на своїй віллі.
Згодом цю інформацію спростували у Південній Кореї (не плутати з КНДР). Там запевнили, що з Кімом усе гаразд.