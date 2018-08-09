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Знаю причину ухода Милевского, но ее нельзя говорить, – игрок "Динамо" Брест

35 Читати новину українською
Артем Милевский
Артем Милевский

Артем Мілевський був найкращим асистентом "Динамо", але це не завадило Бресту розірвати з ним контракт в середині липня.

Украинский полузащитник "Динамо" Брест Александр Нойок прокомментировал уход из команды Артема Милевского.

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Возможно, Милевский не сошелся характером с главным тренером. Причину я знаю, но это нельзя говорить. С Артемом мы говорили перед тем, как я должен был ехать в Брест. Он сказал: "Давай, братан, мы тебя ждем. Все будет нормально". Тем более, я знал его раньше", – сказал Нойок изданию Footboom.

33-летний Милевский играл за "Динамо" Брест с прошлого лета и в текущем сезоне провел за клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.

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Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 Канал
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