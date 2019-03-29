Знак для избирателей, – эксперт об отказе Порошенко, Тимошенко и Зеленского от дебатов

Лидеры избирательной гонки Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский не приняли участия во всеукраинских дебатах, потому что привыкли к монологам и комфортным эфирам. Они боятся открытой дискуссии между собой и неудобных вопросов журналистов. Кандидаты стараются избегать дискуссии на дебатах, ведь понимают, что ничего от нее не выигрывают.

Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказали медиаэксперт Отар Довженко, общественный активист Николай Выговский и научный руководитель фонда "Демократические инициативы" социолог Ирина Бекешкина.

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Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко не пришли на дебаты, проходящие на общественном телеканале "UA: Первый". Юлия Тимошенко появилась в студии, но через несколько минут покинула эфир.

В принципе, ощущения необходимости открытой дискуссии у наших политиков нет. Их политтехнологи понимают, что они ничего не выигрывают в такой дискуссии, и соответственно они ее избегают. Вместо этого практически вся предвыборная кампания прошла в условиях монологов, в удобных условиях, где политикам подыгрывали их прикормленные так называемые политкомментаторы, эксперты, а также их соратники по партиям,

– заметил Отар Довженко.

В таком формате часто выступали Тимошенко и Порошенко на различных телеканалах. Насчет Зеленского, то он в принципе избегал дискуссий. На разные вопросы кандидат отвечал только во время разговоров, которые были хорошо подготовлены и срежиссированы. Поэтому отказ лидеров избирательной гонки принять участие в дебатах был ожидаемым. Хотя до последнего была надежда, что они захотят показать себя с лучшей стороны.

Довженко заметил, что последние нормальные дебаты между главными кандидатами были в Украине только в 2004 году между экс-президентами Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

Законодательно обязать кандидатов приходить на дебаты будет проблематично. По словам медиаэксперта, нет объективных причин, почему например Юлия Тимошенко должна дебатировать с Петром Порошенко, а не с менее топовым кандидатом Русланом Рыговановым. Ведь дебаты Тимошенко–Рыгован были бы никому не интересны.

Кроме того, по мнению Довженко, их ситуация никак не повлияет на их рейтинги за день до выборов. У общества нет понимания того, что дебаты между кандидатами нужны. Люди давно привыкли, что политики выступают в режиме монологов и сольных выступлений.

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Социолог Ирина Бекешкина также отметила, что кандидаты в президенты привыкли ходить на эфиры со своей командой, говорить монологами и отвечать на удобные вопросы. Во время дебатов на "Общественном" присутствуют эксперты, которые ставят острые вопросы, проверяют на правду те высказывания и предложения, которые выражают кандидаты. Поэтому они и не хотят участвовать в таких дискуссиях.

Сегодня Порошенко планирует выступать в эфире ТРК "Украина", а Тимошенко – в эфире ICTV, а затем также на канале Ахметова. Это очень удобный формат для них.

Николай Выговский подчеркнул, что очень показательным является выбор топовых кандидатов между олигархическими каналами и общественным вещанием не в пользу последнего.

Это знак для избирателей. Это страх наиболее тяжеловесных кандидатов, которые привыкли ходить на комфортные для себя эфиры, на те олигархические каналы, владельцы которых их с удовольствием ждут и устраивают им теплые ванны. Вместо того, чтобы прийти на общественный вещатель, который запустили после Революции Достоинства, 2 основных кандидатов – Тимошенко и Порошенко – в первую очередь пошли на канал ТРК "Украина" Рината Ахметова. А Тимошенко еще сходит в гости на ICTV к Пинчуку. Очевидно, Пинчук и Ахметов более удобные заказчики, чем украинское общество,

– отметил Выговский.

Зеленский, который также входит в тройку лидеров выборов, в принципе боится ходить на дебаты.



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