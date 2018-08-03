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Знаменитая актриса Фань Бинбин месяц не появлялась на публике: фанаты забили тревогу

72 Читати новину українською
Фань Бинбин пропала?
Фань Бинбин пропала? / RADII China

Известная китайская актриса и певица Фань Бинбин не появлялась на публике больше месяца. Поэтому поклонники звезды очень обеспокоены.

Как пишет The Independent в пятницу со ссылкой на китайские СМИ, Бинбин последний раз появлялась на публике 1 июля, а ее последняя активность в сети была 23 июля – звезда поставила лайки в нескольких постах со своего аккаунта в Weibo (китайский аналог Twitter ).

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Отмечается, что Бинбин ранее регулярно давала о себе знать в социальных сетях.

Кроме того, появилась информация о том, что несколько человек, которые работают на актрису, допросила полиция. Сообщение об этом появилось в издании The Economic Observer, но впоследствии новость удалили. Ряд СМИ предполагают, что это произошло из-за цензуры.

Кто такая Фань Бинбин?Актриса, певица и модель, которую называют самой известной звездой Китая. Бинбин снималась в голливудских фильмах, в частности, "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Железный человек 3" и другие. Всего в фильмографии Фань почти 50 лент.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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