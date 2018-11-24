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      Знаменитая "Арка Дружбы народов" временно дала немалую трещину: известна причина

      48 Читати новину українською
      Арка "Дружбы народов" треснула
      Арка "Дружбы народов" треснула / 24 канал

      В Киеве временно треснула знаменитая "Арка дружбы народов". И это не авария, трещину нарисовали активисты, чтобы привлечь внимание к судьбе украинских политзаключенных Кремля.

      Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница, журналистка, координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак.

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      Россия проигнорировала и призывы международного сообщества, и голодовку Олега Сенцова, который требовал освободить пленников. Следовательно, до сих пор в тюрьмах на территории оккупированного Крыма и России удерживают около 70 незаконно заключенных украинцев, а более сотни военнопленных и гражданских заложников находятся в подвалах на оккупированном Донбассе.

      Это действие – акт солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войне, солидарности с гражданским населением на захваченных Российской Федерацией территориях, жест-ответ на развязанную и поддерживаемую соседом-империалистом войну на востоке Украины,
      – говорится в сообщении правозащитницы.

      Томак добавила, что активисты никоим образом не пытаются ставить под сомнение культурную и историческую ценность памятника "Арка дружбы народов".

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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