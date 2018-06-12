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Знаменитая Кьяра Ферраньи показала фигуру в купальнике после беременности: фото

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Беременная Кьяра Ферраньи
Беременная Кьяра Ферраньи / GettyImages

Известная итальянская блогер Кьяра Ферраньи три месяца назад родила своего первенца – мальчика Лео. После чего 31-летняя женщина начала активно заниматься спортом и рассказывать об этом своим поклонникам в социальных сетях.

Так, Кьяра опубликовала новое фото в темно-синем вельветовом купальнике на своей странице в Instagram.

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к'яра ферраньї в купальнику

Кьяра Ферраньи / Instagram

Кроме того, итальянка показала забавное фото с трехмесячным Лео.

"Когда он не хочет позировать", – подписала она.

кяра ферраньї
Кьяра Ферраньи с сыном / Instagram

кяра ферраньї
Кьяра Ферраньи с сыном / Instagram

19 марта у Кьяры Ферраньи и Fedez родился сын Лео. С первых дней рождения малыша Кьяра уже выкладывала его фото в социальные сети.

Малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр итальянского дизайна середины 20-го века.

Кто такая Кьяра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых фэшн-блоггеров. Кроме того, популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad. Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючи.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Дети
Источник: 24 Канал
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