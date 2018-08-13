Знаменитая певица Арета Франклин при смерти, – СМИ
Американская певица Арета Франклин почти при смерти. Знаменитая исполнительница находится в своем доме в Детройте в окружении близких и родных.
Об этом сообщил кинокритик Роджер Фридман в своей колонке на портале Showbiz 411.
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По его словам, 76-летняя "королева соула" серьезно больна. Родные Франклин просят поклонников помолиться за нее.
В 2010 году у певицы диагностировали рак. Ее последнее выступление состоялось в ноябре 2017 года для фонда борьбы со Спидом, основанного певцом Элтоном Джоном.
Кто такая Арета Франклин?
Известная соул и ритм-энд-блюз-певица. Первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал Арету Франклин величайшей певицей в истории.
Aretha Franklin – Respect: