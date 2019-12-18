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      Знаменитого "Гуся" напечатали в России против воли автора

      36 Читати новину українською
      Автор "Гуся" попала в юридическую ловушку контракта с издательством / Фейсбук "Гусь"

      В России напечатали календарь на 2020 год, героем которого является "Гусь". Создала этого мегапопулярного украинского героя комиксов львовская художница Надежда Кушнир.

      В фейсбуке Кушнир извинилась перед украинцами за то, что ее "Гусь" появился в России. По ее словам, она была против этого, но попала в юридическую ловушку контракта с издательством.

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      Художница рассказала, что в 2017 году подписала соглашение с продюсерской компанией Artnation. Затем к компании перешли исключительные права на определенный перечень изображений "Гуся" и право их использования во всем мире.

      В 2018 году эта компания выдала календарь на 2019 и кучу всего с издательством "Эксмо" (российское издательство, которое также работает и в Украине – 24 канал),
      – написала Кушнир. 

      Так же и в 2019, несмотря на нежелание автора, издательство выпустило в России календарь на 2020 год с "гусем".

      Гусь
      Календарь с "гусем" продают в России / Скриншот сайта издательства

      Продюсерская компания Artnation объяснила это тем, что в договоре предусмотрено "использование изображений во всем мире" – то есть, какого-либо выделения России нету. А изменить условия договора вроде бы невозможно.

      Так вот, этим постом хочу сказать, что сама не делала и не делаю ничего в России, никоим образом не сотрудничаю и не имею желания сотрудничать со страной-агрессором, но и реально повлиять на тех, у кого есть такое желание, тоже не могу,
      – подчеркнула Кушнир.

      Интересно, что в России "Гуся" выдали на чисто русском языке, и продавать в Украине его не будут.

      Комикс "Гусь" в фейсбуке появился 13 октября 2016, он очень быстро набрал популярность в интернете. "Гусь" неоднократно занимал первое место в рейтинге украиноязычных юмористических пабликов в соцсетях. А в марте 2019 активно призывал украинцев голосовать на президентских выборах .

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Книги Украина – Россия Новости России Новости Львова
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