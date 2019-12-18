Знаменитого "Гуся" напечатали в России против воли автора

В России напечатали календарь на 2020 год, героем которого является "Гусь". Создала этого мегапопулярного украинского героя комиксов львовская художница Надежда Кушнир.

В фейсбуке Кушнир извинилась перед украинцами за то, что ее " Гусь " появился в России. По ее словам, она была против этого, но попала в юридическую ловушку контракта с издательством.

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Художница рассказала, что в 2017 году подписала соглашение с продюсерской компанией Artnation. Затем к компании перешли исключительные права на определенный перечень изображений "Гуся" и право их использования во всем мире.

В 2018 году эта компания выдала календарь на 2019 и кучу всего с издательством "Эксмо" (российское издательство, которое также работает и в Украине – 24 канал),

– написала Кушнир.

Так же и в 2019, несмотря на нежелание автора, издательство выпустило в России календарь на 2020 год с "гусем".



Календарь с "гусем" продают в России / Скриншот сайта издательства

Продюсерская компания Artnation объяснила это тем, что в договоре предусмотрено "использование изображений во всем мире" – то есть, какого-либо выделения России нету. А изменить условия договора вроде бы невозможно.

Так вот, этим постом хочу сказать, что сама не делала и не делаю ничего в России, никоим образом не сотрудничаю и не имею желания сотрудничать со страной-агрессором, но и реально повлиять на тех, у кого есть такое желание, тоже не могу,

– подчеркнула Кушнир.

Интересно, что в России "Гуся" выдали на чисто русском языке, и продавать в Украине его не будут.