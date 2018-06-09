Знаменитости поразили читкой рассказов Сенцова в Киеве

В субботу, 9 июня, в Киеве на Майдане Независимости известные музыканты, актеры, телеведущие, режиссеры и писатели 3 часа читали прозу украинского политзаключенного Олега Сенцова, который 27-й день голодает в российской тюрьме.

К акции присоединились известные медийные люди, которые обычно говорят со сцены или с экранов телевизоров: режиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Рима Зюбина, Маргарита Сичкарь, Олеся Власова, музыканты Андрей Хлывнюк, Фоззи, Кристина Соловей и другие.

Они читали отрывки из автобиографических рассказов Сенцова о его детских воспоминаниях.

Даже за решеткой Олег выражает свою позицию и пытается докричаться до Кремля и мира своим голоданием. Мы должны донести его голос и послужить его рупором. Для этого будем говорить его словам, взятыми из текстов его рассказов,

– сказали организаторы.

Ахтем Сеитаблаев рассказал, что познакомился с Олегом Сенцовым в 2012 году на Одесском международном кинофестивале, куда Сенцов привез снятый на собственные деньги фильм "Гамер". Режиссер тогда стал лауреатом премии от международной ассоциации журналистов и кинокритиков.

Режиссер Ахтем Сеитаблаев

"Там мы с ним познакомились как два режиссера, как два земляка. А дальше играли с ним в футбол, он стоял на воротах и не пропустил ни одного гола. За это короткое время я понял, что Олег – крепкий и он человек слова, поэтому действительно пойдет до конца. На людях, которым не безразлично, и держится наша страна. Именно таким является Олег", – рассказал Сеитаблаев.

Акция в поддержку Сенцова в Киеве

Сеитаблаев также призвал коллег после спектаклей выходить на поклон к зрителям с листами, где написано #FreeSenstov.

Надо говорить о нем и других пленниках Кремля, потому что эти люди нужны в первую очередь нам здесь. Говорить, потому что каждый хочет жить в стране, в которой на первой полосе и на первом месте будет именно человек,

– резюмировал режиссер.

В свою очередь музыкант и ведущий "РадиоРокс" Сергей Кузин отметил, что Сенцов бессрочно голодает за освобождение всех украинских политзаключенных, а это – большое дело.

Музыкант Сергей Кузин

"Это уже действенно – позитивно мыслить, думать, говорить об этом. Мы собрались, потому что за нами правда – то, что позволяет человека называть человеком. Спасибо, что нашли время сегодня. Надеюсь, что нас не только услышат, но и будут делать реальные шаги, чтобы все политзаключенные оказались дома", – сказал Кузин.

Сергей Кузин читает отрывок из рассказа Сенцова:

"Я прочитал замечательную историю. И в моей жизни так же были викинги, солдатики и танк на электрическом управлении. Мечта Олега сбылась в этом рассказе. Надеюсь, что наша мечта, чтобы Олег снова жил в этой стране, делал ее процветающей, таки осуществится", – сказал журналист Олег Панюта.

Акция в поддержку Сенцова в Киеве

Актрису Риму Зюбину искренне удивил вопрос журналистов: "А что вы делаете здесь?" Она отметила, что приглашения на экскурсию в "Межигорье" на Майдане Независимости сейчас звучат цинично, ведь Сенцов был активным участником Автомайдана.

Зюбина также рассказала, что с познакомились с Сенцовым на кинофестивале в Трускавце. Впоследствии в обращении к режиссеру актриса рассказала, какое отношение она имеет к городу Лабытнанги, в котором и расположена колония, где содержится Сенцов.

Актриса Рима Зюбина

Лабытнанги – это город, который я знаю с детства, потому что там проживали друзья моих родителей. И когда они приезжали – всегда была радость: папа доставал баян, мама готовила. И это были счастливые моменты и я написала ему, что тоже хочу однажды дождаться человека с этого таинственного пункта – Лабытнанги и хотела бы, чтобы мне так же было радостно,

– сказала Зюбина.

Читает отрывок Рима Зюбина:

Сенцов ответил Зюбиной, что о Лабытнанги – это совпадение. Но добавил, что совпадений не бывает.

Актриса Людмила Русланова зачитывала детские воспоминания о море, детстве и собаке.

Акция в поддержку Сенцова в Киеве

"Он пишет честно о любви ко всем нам. Хочется сказать, что мы здесь с вами, у нас суббота и фонтаны, а Сенцов нуждается в нашей поддержке. Хотелось бы, чтобы люди, которые имеют влияние, что-то делали: вышли из своих дорогих авто, на время покинули свои виллы, написали письма, поехали к нужным людям и добились освобождения", – сказала Русланова.

Читает отрывок Кристина Соловей:

Через эти рассказы Олег будто с нами разговаривает, поделилась впечатлением актриса Олеся Власова.

"Эти слова доходят до самого сердца. Мне очень важно, чтобы у нас хватило силы не остановиться, не устать, говорить до полной победы, пока все политзаключенные не получат желанную свободу", – добавила Власова.

Рисунок, на котором изображен Сенцов

Телеведущая Вита Евтушина призвала узнавать о своих художниках, литераторах и артистах, пока они имеют возможность говорить, а не тогда, когда те оказываются на пределе.

"Я не была знакома с творчеством Олега, пока не произошла эта трагическая ситуация. Мне выпало прочитать жизнерадостный отрывок о собаке. Хочу пожелать Олегу, чтобы в его жизни была еще не одна прогулка, чтобы он был счастлив", – рассказала Евтушина.

Читает отрывок Остап Дзядек:

Ведущая Ольга Кучер отметила, что Сенцову безразлично, что о нем думает российский суд, местные прокуроры или президент РФ Владимир Путин. Но ему важна наша поддержка.

Ему важно, что мы печемся на солнце и пришли в субботу, потому что нам не безразлично, что там с Олегом за полярным кругом,

– отметила Кучер.

Музыкант Фоззи

Музыкант Фоззи был краткословным и точным: "Все, что от нас надо в этой ситуации – делать шум, ибо что выше ставка, тем больше шансов, что наших поменяют на ненаших. Поэтому продолжаем эту борьбу".

Читает отрывок Фоззи

Писатель Андрей Курков отметил, что у Сенцова есть не только автобиографические рассказы, но и роман "Купите эту книгу, она смешная", который очень похож на роман Джерома "Трое в лодке, не считая собаки".

Акция в поддержку Сенцова в Киеве

"Сенцов любит писать автобиографическую прозу. Я боюсь, что последние четыре года он ее не пишет. Пишет пьесу, а когда вернется – напишет о последних своих 4 годах. Они будут мрачными, но тогда его сегодняшняя жизнь перейдет в текст и в прошлое", – говорит Курков.

Читает отрывок Курков:

Сенцов понимает, что дело может дойти до принудительного кормления, сказала телеведущая Анна Степанец.

Как это происходит? Это руки в наручниках за спиной и специальный прибор – роторасширитель, который используют еще с 70-х годов. Им можно разбить зубы, если человек будет сопротивляться. Это то, что завтра или послезавтра может пережить Олег, поэтому прошу каждого из вас максимально включить свою энергоподдержку: молитвы, плакаты Facebook, соцсети,

– сказала Степанец.

Мария Томак сообщила, что вчера вынесли еще один – уже 26-й приговор Сенцову за участие в организации "Правый сектор". Она подчеркнула, что это очень важно в контексте того, что 5 тысяч украинцев собираются ехать на Чемпионат мира по футболу в России.

Телеведущая Анна Степанец

Томак призвал этого не делать, потому что потом очень много сил уходит на то, чтобы людей доставать из российских тюрем или хотя бы узнавать о них.

"Достать Олега правовыми методами невозможно. Уже попробовали. Ничего не работает. Только надо осуществлять политическое давление. Вопрос в достаточности усилий, которые прилагает прежде всего Украина. Ее проактивная позиция способна вытягивать людей из застенков Кремля", – сказала Томак.

Правозащитница Мария Томак

Томак добавила, что Путин сейчас чувствителен к тому, чтобы на ЧМ-2017 приехали мировые политики. Поэтому, если давить на мировых политиков, можно достичь освобождения узников, как было перед Олимпиадой 2014 года в России.

Актриса Маргарита Сичкарь спустилась на край сцены, чтобы зачитать отрывок. Она читала отрывок о том, что Сенцов хотел бы, чтобы его кремировали и развеяли прах над морем.

Актриса Маргарита Сичкарь

"Человеческая жизнь – бесценна! Часто мы думаем, что, сидя в Киеве, мы не можем помочь человеку, который сидит в российской тюрьме за тысячи километров от нас. Мы можем помочь одним – неравнодушием. Нас долго воспитывали, что мы – никто, что мы – винтики, серая, безликая масса. Но у вас есть потенциал поддержать энергией своей, представить, что вы рядом, обнять, дать кусок любви вашей и энергии. Почувствовать себя близким родственником этого человека, что вам не хватает его умных глаз, его теплых рук, его таланта... Я верю, что что-то должно произойти очень хорошее. Такие люди должны жить долго", – сказала Сичкарь.

Читает отрывок Маргарита Сичкарь:

Она добавила, что до 14 июня в кинотеатре "Лира" пройдут кинопоказы в поддержку Сенцова, сбор средств с которых пойдет на адвокатов заключенных.

Крымчанин Ярослав Пилунский уже был в плену оккупанта. Но его удалось вытащить.

Крымчанин Ярослав Пилунский

"Сейчас, когда Олег в застенках, я психологически часто с ним меняюсь местами и думаю, что я могу сделать, пока он там. Надо делать за него работу, которую он делал здесь, пока мы были бы там", – сказал Пилунский.

Сила Кремля в том, что он опирается на равнодушную массу, считает Пилунский. Поэтому Украина должна становиться менее равнодушной.

Когда он вернется, ему еще одним тяжелым периодом будет увидеть, что нас все же мало собирается. Подумайте. Режим может сломать только то, что мы сильные и мы меняемся,

– добавил крымчанин.

Читает отрывок Юлия Синькевич:

"Олег – не один в поле воин. Он уже меняет мир. И заслуживает лишь свободы. И это четкая позиция каждого из нас", – отметила ведущая Кристина Яцкив.

Она призвала штурмовать Twitter-аккаунты лидеров "Большой семерки".

Наталья Каплан – сестра Олега Сенцова

Напоследок сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила последние новости. Вчера была встреча Президента Украины Петра Порошенко с родственниками политзаключенных. По результатам встречи будет создан общественный совет при президенте.

Это благодаря вам. Политики зашевелились. Это видно. Надеюсь, в следующий раз свое творчество уже будет читать сам Олег. Он написал новый сборник рассказов. Надеюсь, что скоро его увидим,

– сказала Каплан.