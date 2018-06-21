Знаменитости посетили модный показ новой коллекции Louis Vuitton: яркие фото

Во время Парижской недели моды состоялось самое ожидаемое событие – модный показ новой коллекции Louis Vuitton. Знаменитый бренд пришли поддержать голливудские звезды, которые поразили своими нарядами.

Французская столица превратилась в город стиля, ведь там проходит Неделя моды. Известные светские львицы и актеры, модели и артисты заполонили улицы Парижа.

Читайте также: Дуа Липа вышла на публику в провокационном платье от украинского бренда: фото

Одним из самых ожидаемых мероприятий был показ мужской коллекции Louis Vuitton "весна-лето 2019", который состоялся в саду Пале-Рояль. Дизайнер Вирджил Аблер удачно дебютировал на Неделе моды, удивив поклонников бренда палитрой цветов новинок. На подиуме были представлены мешковатые штаны, кроссовки, стильные свитшоты, худи, рубашки и верхняя одежда, в частности, пиджаки и куртки. Брендовую одежду дополнили оригинальные сумки-пояс с логотипами Louis Vuitton.

Допис, поширений Vogue Hommes (@voguehommes) 21 Чер 2018 р. о 6:13 PDT

Допис, поширений Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 21 Чер 2018 р. о 5:02 PDT

Поддержать дебютанта на Неделе моды прибыли голливудские звезды. На показ мужской коллекции Louis Vuitton пришли модели Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашян с мужем Канье Уэстом, Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом, певицы Рианна и Ора. Звезды засветили стильные "луки" на первом показе дизайнера, а в конце мероприятия Канье Уэст растрогал Вирджила Аблера объятиями с поздравлениями.

Допис, поширений Joseé-phine (@jlp.clothing) 21 Чер 2018 р. о 9:57 PDT

Допис, поширений користувачем @realthickvagina 21 Чер 2018 р. о 9:55 PDT

Допис, поширений BLACKSNOBIETY (@blacksnobiety) 21 Чер 2018 р. о 9:44 PDT

Допис, поширений Diogo Souza (Habuhiah) (@digostefano) 21 Чер 2018 р. о 9:44 PDT

Допис, поширений користувачем @asaprockydotcom 21 Чер 2018 р. о 8:12 PDT

Допис, поширений Vogue Paris (@vogueparis) 21 Чер 2018 р. о 9:55 PDT

Допис, поширений The Shade Room (@theshaderoom) 21 Чер 2018 р. о 7:54 PDT

Допис, поширений The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 21 Чер 2018 р. о 9:14 PDT

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 21 Чер 2018 р. о 8:07 PDT

Представители семьи Кардашян на показе Louis Vuitton (The Daily Mail)

Допис, поширений Kylie (@kyliejennercutness) 21 Чер 2018 р. о 9:40 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 21 Чер 2018 р. о 5:08 PDT



Ора на Неделе моды в Париже