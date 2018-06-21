Знаменитости посетили модный показ новой коллекции Louis Vuitton: яркие фото
Во время Парижской недели моды состоялось самое ожидаемое событие – модный показ новой коллекции Louis Vuitton. Знаменитый бренд пришли поддержать голливудские звезды, которые поразили своими нарядами.
Французская столица превратилась в город стиля, ведь там проходит Неделя моды. Известные светские львицы и актеры, модели и артисты заполонили улицы Парижа.
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Одним из самых ожидаемых мероприятий был показ мужской коллекции Louis Vuitton "весна-лето 2019", который состоялся в саду Пале-Рояль. Дизайнер Вирджил Аблер удачно дебютировал на Неделе моды, удивив поклонников бренда палитрой цветов новинок. На подиуме были представлены мешковатые штаны, кроссовки, стильные свитшоты, худи, рубашки и верхняя одежда, в частности, пиджаки и куртки. Брендовую одежду дополнили оригинальные сумки-пояс с логотипами Louis Vuitton.
Поддержать дебютанта на Неделе моды прибыли голливудские звезды. На показ мужской коллекции Louis Vuitton пришли модели Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашян с мужем Канье Уэстом, Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом, певицы Рианна и Ора. Звезды засветили стильные "луки" на первом показе дизайнера, а в конце мероприятия Канье Уэст растрогал Вирджила Аблера объятиями с поздравлениями.
Представители семьи Кардашян на показе Louis Vuitton (The Daily Mail)
Ора на Неделе моды в Париже