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Знаменитости придут на Оскар-2018 с оранжевыми значками: известна причина

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Оскар-2018: знаменитости примут участие в флешмобе
Оскар-2018: знаменитости примут участие в флешмобе / Фото из открытых источников

Ежегодная церемония награждения премии "Оскар" состоится с символической акцией: знаменитости прицепят на праздничные наряды оранжевые значки.

Причиной такого флешмоба является стремление привлечь внимание общества к свободной продаже оружия в США, сообщает журнал People.

Как известно, голливудские актеры оденут значки, на которых будет изображен американский флаг. Инициатором такой акции стала организация Everytown Gun for Safety, которая пропагандирует правильное обращение с оружием. Значки могут приобрести все желающие за 15 долларов.

Решение о символическом флешмобе появилось после стрельбы в одной из школ Флориды, в результате которой 14 февраля в погибли 17 человек. Пока неизвестно, придут ли знаменитости в черной одежде, в память о жертвах безжалостного нападения.

Оранжевые значки, которые впитают знаменитости на "Оскар-2018"

Напомним, что 90-я церемония награждения премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года. В иностранных СМИ уже появилась информация, какие блюда будут подавать на престижном мероприятии, где соберутся самые популярные актеры мира. В то же время организаторы опубликовали список фильмов, претендующих на престижную награду, а букмекеры уже обнародовали свои прогнозы.

Теги: Новости США LifeStyle Жертвы Голливуд Оскар Оскар-2018 Флешмоб Награды
Источник: 24 Канал
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