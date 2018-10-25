Знаменитую историю о мальчике Пиноккио экранизируют

Знаменитая детская сказка "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди снова появится на мировых экранах! Но не в формате мультфильма, как это некогда сделала кинокомпания Disney, а уже в виде полного короткометражного фильма.

Об этом сообщают на Variety.

Съемками новой экранизации займутся представители студии Netflix, а сценарием займется оскароносный Гильермо дель Торо. В 2018 году мужчина получил две премии "Оскар" в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа" за фэнтезийно-драматический фильм "Форма воды". К работе над фильмом также привлекут несколько компаний по изготовлению кукол и анимационные студии.

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Как известно, адаптацию "Пиноккио" превратят в мюзикл, а сам фильм будут создавать в формате стоп-моушн (кукольной анимации). Сами же события фильма будут происходить в Италии 1930-х годов, когда укреплялся фашизм и Бенито Муссолини укреплял контроль над страной.

"Ни одна художественная форма не повлияла на мою жизнь и работу больше, чем анимация, и я не имел такой глубокой личной связи ни с одним персонажем в литературе, как с Пиноккио. В нашей истории, Пиноккио – это невинная душа с равнодушным отцом, который теряется в мире, которого не может понять. Он отправляется в чрезвычайное путешествие, побуждающее его к пониманию своего папы и реального мира", – заявил дель Торо.

Относительно съемок фильма, то они начнутся осенью этого года, однако дата премьеры фильма пока остается в секрете. Стоит добавить, что сказка "Приключения Пиноккио" писателя Карло Коллоди вышла в формате книги еще в 1883 году.

Напомним, что несколько недель назад стало известно об экранизации еще одной знаменитой ленты "Том и Джерри". Если авторами оригинального мультсериала стали американские аниматоры Уильям Анна и Джозеф Барбера, то новой киноадаптацией займется студии Warner Bros. и режиссер Тим Стор (создатель первого фильма "Фантастическая четверка").