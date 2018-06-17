Знаменитые модели вышли на подиум в мини-платьях Versace: яркие кадры

Популярные модели и блоггеры Кендалл Дженнер и Белла Хадид покрасовались на миланском подиуме во время Недели моды. Манекенщицы представили наряды от известного бренда Versace.

Милан каждый год превращается в центр мировой моды, ведь в итальянском городе проходит Неделя моды. Каждый дизайнер старается удивить своих высокопоставленных поклонников новыми нарядами, а знаменитые бренды соревнуются в необычных решениях.

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Кроме этого, во время Миланской недели моды ведется борьба за самых успешных моделей мира, которые с радостью выходят на подиум, представляя именитых дизайнеров. Так, Белла Хадид и Кендалл Дженнер засветились на презентации новой коллекции Versace. Звезды выглядели роскошно в стильных мини-платьях, демонстрируя свое стройное тело и мастерство манекенщиц.

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 16 Чер 2018 р. о 12:17 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 16 Чер 2018 р. о 12:23 PDT

В целом коллекция весна-лето 2019 от Versace отличилась яркими принтами как в женских нарядах, так и в мужских. Стильные аксессуары и необычные дизайнерские решения – такими сторонники встретят новинки бренда.

Допис, поширений Versace (@versace) 16 Чер 2018 р. о 12:21 PDT

Допис, поширений The Society Management (@thesocietynyc) 16 Чер 2018 р. о 1:03 PDT

Допис, поширений De Quem é o Look? (@dequemeolook) 16 Чер 2018 р. о 1:46 PDT