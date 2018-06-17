Знаменитые модели вышли на подиум в мини-платьях Versace: яркие кадры
Популярные модели и блоггеры Кендалл Дженнер и Белла Хадид покрасовались на миланском подиуме во время Недели моды. Манекенщицы представили наряды от известного бренда Versace.
Милан каждый год превращается в центр мировой моды, ведь в итальянском городе проходит Неделя моды. Каждый дизайнер старается удивить своих высокопоставленных поклонников новыми нарядами, а знаменитые бренды соревнуются в необычных решениях.
Читайте также: Открытие первого магазина H&M в Киеве: детали подготовки
Кроме этого, во время Миланской недели моды ведется борьба за самых успешных моделей мира, которые с радостью выходят на подиум, представляя именитых дизайнеров. Так, Белла Хадид и Кендалл Дженнер засветились на презентации новой коллекции Versace. Звезды выглядели роскошно в стильных мини-платьях, демонстрируя свое стройное тело и мастерство манекенщиц.
В целом коллекция весна-лето 2019 от Versace отличилась яркими принтами как в женских нарядах, так и в мужских. Стильные аксессуары и необычные дизайнерские решения – такими сторонники встретят новинки бренда.
Выбор редакции
-
Притула рассказал трогательную историю о парне, который пожертвовал для армии целую "квартиру"сегодня, 14:47
-
Как сегодня живут люди в оккупированном Донецке: напряжение, залпы артиллерии и орки-патрулисегодня, 14:04
-
В сети разгорелся скандал вокруг бойца АТО, который фанатеет от России и ее футболистовсегодня, 12:40