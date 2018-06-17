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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Знаменитые модели вышли на подиум в мини-платьях Versace: яркие кадры

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Кендалл Дженнер и Белла Хадид
Кендалл Дженнер и Белла Хадид / Фото из соцсетей

Популярные модели и блоггеры Кендалл Дженнер и Белла Хадид покрасовались на миланском подиуме во время Недели моды. Манекенщицы представили наряды от известного бренда Versace.

Милан каждый год превращается в центр мировой моды, ведь в итальянском городе проходит Неделя моды. Каждый дизайнер старается удивить своих высокопоставленных поклонников новыми нарядами, а знаменитые бренды соревнуются в необычных решениях.

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Кроме этого, во время Миланской недели моды ведется борьба за самых успешных моделей мира, которые с радостью выходят на подиум, представляя именитых дизайнеров. Так, Белла Хадид и Кендалл Дженнер засветились на презентации новой коллекции Versace. Звезды выглядели роскошно в стильных мини-платьях, демонстрируя свое стройное тело и мастерство манекенщиц.

 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

В целом коллекция весна-лето 2019 от Versace отличилась яркими принтами как в женских нарядах, так и в мужских. Стильные аксессуары и необычные дизайнерские решения – такими сторонники встретят новинки бренда.

 

 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

 

 

Допис, поширений pucca (@puccaonni)

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Белла Хадид Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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