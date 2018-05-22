Знаменитый американский глянец навсегда прекращает работу

Известный американский журнал Энди Уорхола "Interview Magazine" закрывается. Такое решение приняло руководство издания в связи с банкротством и секс-скандалами. Знаменитый глянец просуществовал 50 лет.

Об этом сообщили сотрудники издания – главный редактор Езра Маркус и журналист Люк О'Нил.

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Инсайдеры издания Observer сообщают, что "Interview Magazine" вынуждены ликвидировать свои активы в связи с банкротством из-за внутренних междоусобиц бывших сотрудников издания. Но кроме финансовых задолженностей на закрытие знаменитого глянца также повлиял секс-скандал. Три женщины, имена которых не называют, обвиняли креативного директора "Interview Magazine" Карла Темплера в злоупотреблениях рабочим положением и в сексуальных домогательствах. В свою очередь мужчина все отрицает.

На закрытие журнала уже отреагировала 16-летняя дочь Синди Кроуфорд – модель Кайя Гербер. Юная звезда ранее принимала участие в съемках этого глянца.

Кайя Гербер для "Interview Magazine"

Стоит добавить, что именитое издание "Interview Magazine" учредил Энди Уорхол – известный американский художник украинско-лемковского происхождения. Известный журнал просуществовал почти 50 лет и был известен своими необычными интервью, в которых одни звезды задавали вопросы другим звездам.

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Также самой известной рубрикой в журнале была Q&Andy, в которой знаменитости отвечали на вопросы, составленные Энди, среди которых были "Что ты ел сегодня на завтрак?" или "Что тебе снилось?".



Десятки обложек знаменитого издания "Interview Magazine"