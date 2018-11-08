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      Знаменитый британский певец уходит со сцены: неожиданные детали

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      Бенджамин Клементин уходит со сцены
      Бенджамин Клементин уходит со сцены / Facebook / @Benjamin Clementine

      Один из самых популярных исполнителей современности – Бенджамин Клементин – заявил о своем уходе со сцены. На прощание британский исполнитель ганского происхождения презентовал собственную интерпретацию стихотворения Оскара Уайльда.

      О своем решении Бенджамин сообщил фанатам в Facebook 5 ноября.

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      Я рад представить вам последнюю песню Бенджамина Клементина. С моей большой любовью к великому Оскару Уайльду, я наткнулся на этот стих в одной из своих личных коллекций, и, честно говоря, я впервые выпустил эту после нового невероятного фильма моего друга Джулиана Шнабеля "#Ateternitysgate", но он провалился,
      – признался в своем письме артист.

      Бенджамин добавил, что эта песня все равно нашла свое предназначение в новой кампании его друга Fiftysix.

      "Благодаря компании Vacheron Constantin и Abbey Road Studios мою композицию услышали поклонники. Как всегда, моя музыка – для меня и моих фанатов! Спасибо за Вашу поддержку в течение многих лет. Я знаю, что мы встретимся снова в каком-то следующем измерении вечности!" – подытожил свое сообщение растроганный Клементин.

       

      В новой композиции вокал Клементина и его игру на фортепиано дополнил струнный оркестр во главе с виолончелисткой Барбарой Ле Ливр.

      Кто такой Бенджемин Клементин?
      Бенджамин родился в Лондоне в семье выходцев из Ганы и с детства начал увлекаться музыкой, несмотря на запреты его отца. В 16 лет парень "завалил" почти все свои экзамены и покинул школу, из-за чего в его семье возник нешуточный конфликт. Он ушел из дома и стал бездомным уличным музыкантом. В 19 лет он переехал в Париж и начал зарабатывать свои первые деньги пением в барах и отелях. Через несколько лет благодаря удачным знакомствам и друзьям он начинает строить музыкальную карьеру.

      Британский музыкант и исполнитель стал настоящим открытием, когда получил престижную премию Mercury Prize в 2015 году. Его творчеством стали увлекаться не только миллионы фанатов по всему миру, но и такие звезды музыкальной индустрии, как Пол Маккартни, Дэвид Бирн, Бьйорк и много других. Исполнитель дважды бывал в Украине, и в последний раз он был в роли хедлайнера на фестивале Atlas Weekend 2018 в Киеве. У Клементины есть жена Фло Моррисси – поэтесса и певица.

      Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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