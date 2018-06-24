Знаменитый дуэт "Алиби" задумался о возвращении на большую сцену

Украинская музыкальная группа "Алиби", в состав которой входят сестры Завальские – Анна и Ангелина, решили хорошо подумать о возвращении на певческую сцену.

Об этом украинские певицы сообщили в интервью "Светской жизни", передает ТСН.

По словам артисток, они, возможно, возродят группу "Алиби", но уже в новом формате.

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На самом деле дуэт пять лет вместе не появлялся на сцене. Но мы не говорили, что мы прекратили свое существование. Это было многоточие, а не точка. Но декрет один, второй, третий. А теперь подумаем, потому что ностальгия есть,

- отметила Ангелина Завальская.

Допис, поширений Ангелина Завальская (@angelina_zavalskaya) 19 Чер 2018 р. о 12:06 PDT

Во время театральной премьеры "Орестея" мужа Анны – Дмитрия Саратского, женщины снова вышли на сцену и им невероятно понравилось снова работать вместе. В течение 5 лет перерыва им неоднократно звонили и приглашали выступать в Украине и за ее пределами.

"Нам понравилось чувствовать друг друга на сцене и понравилась реакция публики. Поэтому сейчас мы не будем раскрывать секреты, но мы думаем о том, как продолжить эту историю", – добавила Анна.

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