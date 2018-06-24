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Знаменитый дуэт "Алиби" задумался о возвращении на большую сцену

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Сестры Завальские из группы "Алиби"
Сестры Завальские из группы "Алиби" / Instagram / @angelina_zavalskaya

Украинская музыкальная группа "Алиби", в состав которой входят сестры Завальские – Анна и Ангелина, решили хорошо подумать о возвращении на певческую сцену.

Об этом украинские певицы сообщили в интервью "Светской жизни", передает ТСН.

По словам артисток, они, возможно, возродят группу "Алиби", но уже в новом формате.

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На самом деле дуэт пять лет вместе не появлялся на сцене. Но мы не говорили, что мы прекратили свое существование. Это было многоточие, а не точка. Но декрет один, второй, третий. А теперь подумаем, потому что ностальгия есть,
- отметила Ангелина Завальская.

 

Во время театральной премьеры "Орестея" мужа Анны – Дмитрия Саратского, женщины снова вышли на сцену и им невероятно понравилось снова работать вместе. В течение 5 лет перерыва им неоднократно звонили и приглашали выступать в Украине и за ее пределами.

"Нам понравилось чувствовать друг друга на сцене и понравилась реакция публики. Поэтому сейчас мы не будем раскрывать секреты, но мы думаем о том, как продолжить эту историю", – добавила Анна.

"Алиби" и Lou Bega – "Bachata" (2010): смотреть видео онлайн

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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