Знаменитый фотограф Марио Тестино закрыл свое агентство из-за секс-скандала
Легендарный художник Марио Тестино, который был уважаемым гостем и фотографом многих глянцевых изданий, закрывает свой нью-йоркский офис креативного агентства Mariotestino +, который он открыл меньше года назад. Все из-за секс-скандала, в который он вляпался.
Еще в начале 2018 года на Марио Тестино посыпались обвинения 13 мужчин-моделей и ассистентов в попытках харассмента. Тогда же такие именитые издания как Vogue, GQ, Vanity Fair заявили, что больше не будут сотрудничать с мужчиной из-за обвинений в домогательствах.
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Поэтому глава агентства Тестино, Бригид Уолш, покинул свою руководящую должность еще в марте, после чего из офиса уволились еще трое работников. Instagram-аккаунт агентства фотографа Mariotestino+ тоже не обновляется с января, несмотря на 25 тысяч подписчиков.
Instagram-аккаунт самого фотографа также прекратил свою деятельнось в феврале в этом году. Последнее сообщение было посвящено фотосету легендарной Кейт Мосс.
Хотя по сообщениям СМИ скандальный Тестино продолжает делать коммерческие съемки, но о самих заказчиках ничего неизвестно. Среди других направлений его работы – выпуск книг, создание выставок и медиапроектов.