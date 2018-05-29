Знаменитый фотограф Марио Тестино закрыл свое агентство из-за секс-скандала

Легендарный художник Марио Тестино, который был уважаемым гостем и фотографом многих глянцевых изданий, закрывает свой нью-йоркский офис креативного агентства Mariotestino +, который он открыл меньше года назад. Все из-за секс-скандала, в который он вляпался.

Еще в начале 2018 года на Марио Тестино посыпались обвинения 13 мужчин-моделей и ассистентов в попытках харассмента. Тогда же такие именитые издания как Vogue, GQ, Vanity Fair заявили, что больше не будут сотрудничать с мужчиной из-за обвинений в домогательствах.

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Поэтому глава агентства Тестино, Бригид Уолш, покинул свою руководящую должность еще в марте, после чего из офиса уволились еще трое работников. Instagram-аккаунт агентства фотографа Mariotestino+ тоже не обновляется с января, несмотря на 25 тысяч подписчиков.

Допис, поширений MARIOTESTINO+ (@mariotestinoplus) 12 Січ 2018 р. о 8:13 PST

Instagram-аккаунт самого фотографа также прекратил свою деятельнось в феврале в этом году. Последнее сообщение было посвящено фотосету легендарной Кейт Мосс.

Допис, поширений MARIO TESTINO (@mariotestino) 27 Лют 2018 р. о 11:10 PST

Хотя по сообщениям СМИ скандальный Тестино продолжает делать коммерческие съемки, но о самих заказчиках ничего неизвестно. Среди других направлений его работы – выпуск книг, создание выставок и медиапроектов.