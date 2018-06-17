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Знаменитый голливудский холостяк Леонардо Ди Каприо женится, – СМИ

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Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо / GettyImages

43-летний киноактер Леонардо Ди Каприо получил репутацию закоренелого холостяка. Мужчина еще ни разу не был женат, однако одной девушке все-таки удалось покорить сердце Леонардо. Ею стала 20-летняя модель Камила Морроне.

Об этом сообщают западные СМИ, которые накануне узнали об общем ужине в ресторане пары и родителей девушки.

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К примеру, издание Daily Mail пишет, что Леонардо Ди Каприо вместе с Камилой, ее мамой – Люсилой Альвес и отчимом – Аль Пачино ужинали вместе в ресторане в Беверли Хиллз. СМИ утверждают, что это был праздничный ужин в честь помолвки влюбленных.

леонардо ді капріо одружується з моделлю
Камила Морроне
леонардо ді капріо одружується
Камила Морроне 

Напомним, что мама модели уже больше 10 лет встречается с Аль Пачино. Именно в его доме Ди Каприо познакомился с Камиллой, ведь часто бывает в гостях у друга. Стоит добавить, что роман актера с молодой моделью продолжается уже полгода – встречаться они начали еще в конце 2017 года, хотя на публичных мероприятиях они вместе не появляются.

Теги: Звездные свадьбы LifeStyle Звездные романы Леонардо Ди Каприо
Источник: 24 Канал
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