Знаменитый голливудский холостяк Леонардо Ди Каприо женится, – СМИ

43-летний киноактер Леонардо Ди Каприо получил репутацию закоренелого холостяка. Мужчина еще ни разу не был женат, однако одной девушке все-таки удалось покорить сердце Леонардо. Ею стала 20-летняя модель Камила Морроне.

Об этом сообщают западные СМИ, которые накануне узнали об общем ужине в ресторане пары и родителей девушки.

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К примеру, издание Daily Mail пишет, что Леонардо Ди Каприо вместе с Камилой, ее мамой – Люсилой Альвес и отчимом – Аль Пачино ужинали вместе в ресторане в Беверли Хиллз. СМИ утверждают, что это был праздничный ужин в честь помолвки влюбленных.



Камила Морроне



Камила Морроне

Напомним, что мама модели уже больше 10 лет встречается с Аль Пачино. Именно в его доме Ди Каприо познакомился с Камиллой, ведь часто бывает в гостях у друга. Стоит добавить, что роман актера с молодой моделью продолжается уже полгода – встречаться они начали еще в конце 2017 года, хотя на публичных мероприятиях они вместе не появляются.