Знаменитый театр "Ла Скала" в Милане остановил свою работу из-за вспышки коронавируса

Руководство всемирно известного миланского оперного театра "Ла Скала" объявило о прекращении работы на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии.

За сутки количество зараженных новым коронавирусом в стране увеличилось вдвое. Об этом сообщается на сайте оперного театра.

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Представители "Ла Скалы" заявили, что будут ожидать дальнейших распоряжений властей.

Чим відомий театр "Ла Скала"?Він відкрився у 1778 році. Будівництво тривало 3 роки, на яке витратили один мільйон лір — фантастичні гроші, як на той час. Одночасно театр міг вмістити 3 тисячі глядачів. З того часу La Scala бачила в своїх стінах твори Джакомо Пуччіні, Джузеппе Верді, Джоакіно Россіні, Вінченцо Белліні та інших визнаних грандів оперного мистецтва. Під час другої світової війни театр було зруйновано внаслідок бомбардувань. Відновлювальні роботи розпочалися одразу ж по завершенні бойових дій. Другим днем народженням театру стало 11 травня 1946 року.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

У країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 23 лютого вже відомо про 149 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Троє людей померли. Влада Італії почала вживати жорстких заходів щодо стримування поширення вірусу. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Відзначимо, що Мілан – адміністративний центр регіону Ломбардія, на території якого наразі виявлено найбільше в Італії випадків зараження коронавірусом.

У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

Ломбардія;

Венето;

П’ємонт;

Емілія-Романья;

Лаціо.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Життя в багатьох районах на півночі країни завмерло:

Закриті багато шкіл, університети, музеї.

Венеційський карнавал закінчили передчасно – він мав тривати до вівторка, 25 лютого.

Закритий щонайменше до вівторка і Міланський собор, у регіоні скасували церковні служби.

Будинок моди Giorgio Armani на Міланському тижні моди показував колекції тільки онлайн.

У соцмережах ширяться фотографії супермаркетів у Мілані з порожніми полицями та довгими чергами на касі.



На півночі Італії розкуповують продукти / Фото з інстаграму Юлії Янчар