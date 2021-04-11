У Росії кажуть, що не проти проведення саміту у нормандському форматі. Проте У Кремлі виставили свої умови: вимагають виконання "хоча б якихось попередніх домовленостей".

З такою заявою виступив прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив, що Москва наполягає на виконання тих положень, про які домовились на саміт у Парижі у 2019 році.

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У Кремлі кажуть, що радники напружено працюють

Наразі переговори у цьому напрямку проводять політичні радники.

Робота ведеться по лінії політрадників дуже напружена. Політрадники "четвірки" знаходяться в постійному контакті. Це дуже складний контакт, вимагає величезного терпіння усіх чотирьох сторін. Але тим не менш він ведеться,

– додав Пєсков.

Пєсков переконує, що робота радників спрямована на підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Про які домовленості Паризького саміту згадує Кремль:

розведення сил на 3 ділянках,

обмін полоненими у форматі "всіх на всіх",

проведення виборів на Донбасі,

імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

У найближчій зустрічі візьмуть участь лідери 3 країн

Зазначимо, що переговори у нормандському форматі можуть відбутись вже найближчим часом. Проте візьмуть участь у них лідери 3 країн – Німеччини, Франції та України. Про це повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.