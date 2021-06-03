Мельник наголосив, що ситуація біля кордонів, як і раніше, залишається дуже напруженою, адже лише незначна частина російських військ насправді відвели.

До речі Україні немає чого сказати, – у Путіна цинічно пояснили загострення на Донбасі

Важка техніка залишилася на місцях. Тому посол зауважив, що загроза війни аж ніяк не зникла.

Що означало стягнення військ до кордонів

За словами посла, це були не лише погрози з російського боку, адже реальна небезпека залишається досі. Він зазначив, що Путін хотів не лише протестувати нову адміністрацію США та уряд Німеччини, він хотів сконцентрував на нашому кордоні від 100 до 120 тисяч солдатів, оснащених найновітнішою зброєю.

Зверніть увагу! Напередодні президент Володимир Зеленський теж заявив, що говорити про деескалацію ще зарано. Він попередив, що у будь-який момент до кінця вересня Росія може напасти на Україну.

Путін бажає знищити Україну

Мельник розповів, що план Путіна, як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави.

Це і є його божевільна ціль. Прозахідний та демократичний розвиток моєї батьківщини для Путіна – це наче більмо на оці, тому що це загрожує його тоталітарному та корупційному режиму,

– сказав посол.

Чи є загроза з боку Білорусі

Дипломат стверджує, що з боку України немає жодних проблем з Білоруссю, бо вона Київ не розглядає Мінськ як супротивників.

Хоча Мельник визнав, що з великою стурбованістю спостерігає за посиленою підтримкою з боку Путіна самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Однак посол зауважив, що найбільша небезпека розв’язання нової агресії Кремля є саме з Півдня, тобто з території окупованого Криму.

Зустріч Лукашенка та Путіна: що відомо

Зауважимо, нещодавно Путін та Лукашенко зустрілись у Сочі. Це відбулось на тлі примусової посадки літака у Мінську та затримання Романа Протасевича.

Після цього Лукашенко заявив, що Росія дасть Білорусі зброю, а також у разі конфлікту російські війська перекинуть за добу.

До теми За столом з Путіним: що Лукашенко з сином просили у Кремля