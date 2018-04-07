Зои Кравиц снялась в модной фотосессии и рассказала о работе в сериале "Большая маленькая ложь"

Актриса, звезда сериала Большая маленькая ложь Зои Кравиц стала главной героиней майского номера журнала InStyle.

29-летняя звезда снялась в модном фотосете и дала интервью своей крестной маме, американской актрисе Марисе Томей.

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Кравиц поделилась о работе над телепроектом "Большая маленькая ложь". По ее словам, съемки в сериале подарили ей новых подруг, которые стали ее "системой поддержки".

"Я встретила так много прекрасных женщин, в частности, моих коллег по сериалу Большая маленькая ложь. Они действительно стали для меня системой поддержки, и я надеюсь, что и я для них. Риз Уизерспун стала одной из моих ближайших подруг. Я обсуждала с ней много моментов своей жизни. Она очень умная женщина, успешная бизнесвумен, у которой хочется спросить совет. Удивительно, что в моей жизни появились женщины, которые всегда восхищали меня, и теперь они дают мне советы и поощряют продолжать и развивать мои проекты, мои мечты и саму себя ", – сказала звезда.

Зои Кравиц для InStyle

Зои также рассказала о своем отношении к возрасту и женской красоте. По мнению Кравиц, красота должна идти изнутри.

"Красота идет изнутри, поэтому меня не пугают мысли о старости. Я стараюсь прислушиваться к своему телу, своей душе и своему сердцу, и отмечать, когда я чувствую себя плохо. В эти моменты я стараюсь распределять свою энергию. Все очень взаимосвязано. То, что я читаю, что я слушаю, с кем я провожу время, что я ем, что я говорю и мысли в моей голове. Внутри меня не должно быть борьбы", – отметила она.