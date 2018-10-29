Зои Кравиц воспроизвела обнаженную фотосессию своей мамы: фото 18+

Актриса, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц воспроизвела провокационную фотосессию своей мамы Лизы Боне, в которой она снималась для журнала Rolling Stone еще в 1988 году.

Так, 29-летняя Зои позировала, как и ее мать 30 лет назад для авторитетного издания. Но, в отличие от Кравиц, Боне была лишь частично обнаженной на обложке Rolling Stone, а провокационнее фото были внутри издания.

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"Я всегда любила эту обложку", – поделилась девушка. "Когда я думаю о Rolling Stone, это всегда тот образ, который всплывает в моей голове. Это действительно впечатляет и это хорошо".

Зои Кравиц (слева) и Лиза Боне (справа)

Кто такая Зои Кравиц? Американская актриса, певица и модель. Дочь известного музыканта Ленни Кравица и актрисы и модели Лизы Боне. Девушка известна по ролям в сериале "Большая маленькая ложь" и фильмах "Бешеный Макс" и "Фантастические звери и где они обитают".