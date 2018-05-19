Золотая жар-птица 2018: онлайн-трансляция музыкальной премии

Сегодня, 19 мая, в 19:00 в Национальном дворце "Украина" в Киеве состоится церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018". Сегодня престижные награды от телеканала М2 в виде пера золотой жар-птицы получат певцы в 12 номинациях.

Как известно, определение победителей музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018" проходило в два этапа. В 12 различных номинаций попали по 5 артистов, клипы которых получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с мая 2017 по май 2018 включительно. А уже потом списки номинантов попали к экспертному жюри, которое путем голосования и определило победителей.

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На грандиозном гала-концерте сегодня выступят знаменитые украинские артисты: Monatik, NK | Настя Каменских, Гайтана, Tayanna, Александр Пономарев, Скай, Без ограничений, Тамерлан и Алена, Kadnay, Время и Стекло, Mozgi, Michelle Andrade, Ирина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay и Наталка Карпа.

Стоит добавить, что музыкальная премия "Золотая жар-птица" направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и за вклад в отечественный шоу-бизнес. Награда была основана 22 года назад компанией "Таврийские Игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля. Сегодня престижные награды от телеканала М2 в виде пера золотой жар-птицы получат певцы в 12 номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, новые имена, баллада года, прорыв года, народный хит, дэнс-хит и инди.

Золотая жар-птица 2018: смотреть онлайн-трансляцию