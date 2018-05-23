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Золотая Евролига: мужская сборная Украины разгромила Словению, женщины уступили Болгарии

22 Читати новину українською
Золотая Евролига: мужская сборная Украины разгромила Словению, женщины уступили Болгарии

В среду, 23 мая, были сыграны матчи Золотой Евролиги среди мужских и женских сборных по волейболу. Украинские команды показали разный результат.

Мужская сборная после обидного поражения Турции сумела обыграть Словению. В каждом сете украинцы переигрывали соперников. В первых двух их преимущество было незначительным – лишь с разницей в два очка – 25:23. Зато в третьем сете победа была со счетом 25:18

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В следующем матче украинцы сыграют со сборной Нидерландов. Матч состоится 26 мая. До этого голландцы уступили туркам и выиграли у тех же словенцев, однако имеют в турнирной таблице 4 очка, в то время как у украинцев только три. Лидирует же Турция, которая имеет 5 очков. Только первое место в группе дает возможность выйти в плей-офф Европейской лиги.

Украина – Словения 3:0 (25:23, 25:23, 25:18)

Зато женская сборная уступила и во втором матче. После поражения Азербайджану 3:1, с таким же счетом украинки уступили болгаркам. Первый сет они выиграли 34:32, однако уже во втором были розгромлены 10:25. В следующих двух сетах отрыв был не столь велик, но в итоге принес победу сборной Болгарии.

Украина – Болгария 1:3 (34:32, 10:25, 22:25, 21:25)

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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