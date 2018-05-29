"Золотая клетка любви", из которой я вышла, – Галина из шоу "Холостяк" о завершении проекта

Финалистка популярного романтического шоу "Холостяк" Галина Присташ запомнилась зрителям, как наиболее эмоциональная участница проекта. После того, как Рожден Ануси подарил кольцо другой девушке, красавица из Самбора решила прокомментировать это.

Как известно, Холостяк сделал свой выбор в пользу очаровательной Иванны Гончарук. Между тем со вспыльчивой Галиной Рожден Ануси попрощался. Перед тем, как девушка села в автомобиль, она отказалась обнять на прощание певца и закрыла за собой дверь.

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Кроме этого, Галина Присташ заявила, что ни один из известных холостяков не продолжил отношения с девушками из проекта, поскольку всегда выбирали не ту, с которой хотел бы создать семью. Таким образом яркая участница шоу, которая запомнилась зрителям неожиданными выходками и признаниями, обратила внимание Рождена Ануси на "ошибку", которую он якобы сделал.

Что я могу подарить ему? Только минуту молчания,

– рассказала Галина Присташ.

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 1:11 PDT

Стоит отметить, что на самой церемонии прощания Галина Присташ выглядела очень уверенно. Девушка не проронила ни одной слезы и скромно промолчала, когда Рожден признался, что будет скучать по ней. В то же время после окончания шоу "Холостяк" Галина заявила, что певец оказался таким, как и все. Кроме этого, она рада, что все так закончилось.

Похоронить тут все – раз и навсегда. Для самой себя. Ведь это не опыт, а просто момент, момент без смысла. Это "золотая клетка любви", из которой я вышла без вопросов, потому что сама нашла ответов гораздо больше, чем могла получить от него. Как хорошо, что "все именно так", что это всего лишь момент, который прожит,

– заявила Галина Присташ.

Вероятно, девушка пришла в себя после прощания с Рожденом Ануси и принялась налаживать свою жизнь. Сейчас Галина Присташ создала собственную коллекцию купальников, которую планирует вскоре презентовать в Украине.