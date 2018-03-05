Золотая малина 2018: названы имена победителей главной антипремии Голливуда
Накануне премии "Оскар 2018" в Лос-Анджелесе состоялась 38-я церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина 2018" за худшие достижения в кинематографе 2017 года.
Объявления лауретов антипремии "Золотая малина" состоялось 3 января, где анонимный состав жюри определил худшие фильмы и актеров, которые хуже всех проявили себя в 2017 году.
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Список победителей антипремии "Золотая малина 2018"
Худший фильм – "Эмоджи муви" Энтони Леондис;
Худший актер – Том Круз ( "Мумия")
Худшая актриса – Тайлер Перри ( "Хэллоуин Медеи 2");
Худший ремейк, пародия или сиквел – "Пятьдесят оттенков темноты"
Худший режиссер – Энтони Леондис ( "Эмоджи муви")
Худший сценарий – "Эмоджи муви"
Худший актер второго плана – Мел Гибсон ( "Здравствуй, папа, Новый год! 2")
Худшая актриса второго плана – Ким Бейсингер ( "Пятьдесят оттенков темноты")
Худший экранный ансамбль – любые два неприятных эмоджи – "Эмоджи муви".
Организаторы "Малины" назвали имена лауреатов в шутливом видеоролике на своем сайте.