Золотая малина 2018: названы имена победителей главной антипремии Голливуда

Накануне премии "Оскар 2018" в Лос-Анджелесе состоялась 38-я церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина 2018" за худшие достижения в кинематографе 2017 года.

Объявления лауретов антипремии "Золотая малина" состоялось 3 января, где анонимный состав жюри определил худшие фильмы и актеров, которые хуже всех проявили себя в 2017 году.

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Список победителей антипремии "Золотая малина 2018"

Худший фильм – "Эмоджи муви" Энтони Леондис;



Худший актер – Том Круз ( "Мумия")



Худшая актриса – Тайлер Перри ( "Хэллоуин Медеи 2");



Худший ремейк, пародия или сиквел – "Пятьдесят оттенков темноты"



Худший режиссер – Энтони Леондис ( "Эмоджи муви")



Худший сценарий – "Эмоджи муви"



Худший актер второго плана – Мел Гибсон ( "Здравствуй, папа, Новый год! 2")



Худшая актриса второго плана – Ким Бейсингер ( "Пятьдесят оттенков темноты")



Худший экранный ансамбль – любые два неприятных эмоджи – "Эмоджи муви".

Организаторы "Малины" назвали имена лауреатов в шутливом видеоролике на своем сайте.