Золотая жар-птица 2018: фото наилучших образов с красной дорожки

Сегодня, 19 мая, в 19:00 в Национальном дворце "Украина" в Киеве состоится церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018". Перед награждением престижных премий звезды украинского шоу-бизнеса показали свои роскошные образы на красной дорожке.

На грандиозном гала-концерте сегодня выступят знаменитые украинские артисты: Monatik, NK | Настя Каменских, Alyosha, Tayanna, Александр Пономарев, Скай, Без обмежень, Тамерлан и Алена, Kadnay, Время и Стекло, Mozgi, Michelle Andrade, Ирина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay и Наталка Карпа.

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Эти и другие звезды уже прибыли на красную дорожку мероприятия и продемонстрировали свои елегантные и неожиданные образы.



Певица Джамала



Певица Злата Огневич



Певица Оля Полякова



Группа "Агонь"

Ведущая Надежда Матвеева и Андрей Чорновил



Певица Sonya Kay



Певица Мята



Певица Ира Нова (справа)



Группа "Скай"



Певица Ирина Федишин

Как известно, определение победителей музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018" проходило в два этапа. В 12 различных номинаций попало по 5 артистов, клипы которых получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с мая 2017 по май 2018 включительно. А уже потом списки номинантов попадут к экспертному жюри, которое путем голосования и определит победителей.

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Стоит добавить, что музыкальная премия "Золотая жар-птица" направлена ​​на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и за вклад в отечественный шоу-бизнес. Награда была основана 22 года назад компанией "Таврийские Игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля. Сегодня престижные награды от телеканала М2 в виде пера золотой жар-птицы получат певцы в 12 номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, новые имена, баллада года, прорыв года, народный хит , дэнс-хит и инди.

Золотая жар-птица 2018: смотреть онлайн-трансляцию