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Золотая жар-птица 2018: победители музыкальной премии

39 Читати новину українською
Золотая жар-птица 2018: победители музыкальной премии
/ Instagram / @m2ukraine

Сегодня, 19 мая, в 19:00 в Национальном дворце "Украина" в Киеве состоится церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018".

Сегодня престижные награды от телеканала М2 "Золотая жар-птица 2018" в виде пера золотой жар-птицы получили певцы в 12 номинациях.

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Как известно, определение победителей музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018" проходило в два этапа. В 12 различных номинаций попало по 5 артистов, клипы которых получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с мая 2017 по май 2018 включительно. А уже потом списки номинантов попали к экспертному жюри, которое путем голосования и определило победителей.

Певец года:

Александр Пономарев

Олег Винник

Арсен Мирзоян

Ріапобой (Дмитрий Шуров)

Андрей Kishe

Певица года:

Alyosha

Ирина Федишин

Злата Огневич

TAYANNA

Андриана

Поп-группа:

"Selfy

"TamerlanAlena"

"DZIDZIO"

"ТІК"

"DILEMMA"

Рок-группа:

"Тһе Hardkiss"

"Антитела"

"Без ограничений"

"Вопли Видоплясова"

"Скай"

Хит года:

Ирина Федишин – "Ты только мой"

Alyosha – "Калина"

Злата Огневич – "Танцевать"

"DZIDZIO" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"

"ТІК" – "Але-на!"

Прорыв года:

TARABAROVA – победительница

Sonya Kay

Ivan Navi

"KAZKA"

Artem Pivovarov

 

Инди:

"КADNAY" - победитель

"Latexfauna"

"Сальто назад"

"Lumiere"

"ADAM"

 


Клип года:

Alyosha – "Калина"

"Антитела" – "TDME"

Олег Винник – "Как жить без тебя"

Александр Пономарев – "Пленный"

TAYANNA – "Жаль"

Новые имена:

"KAZKA" – победители

"LAUD"

"LETAY"

"КADNAY"

Артем КАЙ

 

Балада года:

"The Hardkiss – "Журавли" - победители

Александр Пономарев – "Пленный"

"Скай" – "Я тебя люблю"

"Без ограничений" – "Хочешь"

"Антитела" – "TDME"

 

 

Народный хит:

Олег Винник – "Як жити без тебе" – победитель

Группа "ТІК" – "Але-на!"

Ирина Федишин – "Ты только мой"

"Dzidzio" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"

Alyosha – "Калина"

 

 

Dance-хит:

Злата Огневич – "Танцевать" - победительница

Alyosha –"Калина"

Андрей Kishe & Osadchuk – "Один день"

"TamerlanAlena" – "Покопокохай"

TAYANNA – "Жаль"

 

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Стоит добавить, что музыкальная премия "Золотая жар-птица" направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и за вклад в отечественный шоу-бизнес. Награда была основана 22 года назад компанией "Таврийские Игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля. Сегодня престижные награды от телеканала М2 в виде пера золотой жар-птицы получат певцы в 12 номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, новые имена, баллада года, прорыв года, народный хит, дэнс-хит и инди.

Теги: LifeStyle Новости Украины Награды Музыка
Источник: 24 Канал
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