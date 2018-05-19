Золотая жар-птица 2018: победители музыкальной премии
Сегодня, 19 мая, в 19:00 в Национальном дворце "Украина" в Киеве состоится церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018".
Сегодня престижные награды от телеканала М2 "Золотая жар-птица 2018" в виде пера золотой жар-птицы получили певцы в 12 номинациях.
Читайте также: Золотая жар-птица 2018: онлайн-трансляция музыкальной премии
Как известно, определение победителей музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018" проходило в два этапа. В 12 различных номинаций попало по 5 артистов, клипы которых получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с мая 2017 по май 2018 включительно. А уже потом списки номинантов попали к экспертному жюри, которое путем голосования и определило победителей.
Певец года:
Александр Пономарев
Олег Винник
Арсен Мирзоян
Ріапобой (Дмитрий Шуров)
Андрей Kishe
Певица года:
Alyosha
Ирина Федишин
Злата Огневич
TAYANNA
Андриана
Поп-группа:
"Selfy
"TamerlanAlena"
"DZIDZIO"
"ТІК"
"DILEMMA"
Рок-группа:
"Тһе Hardkiss"
"Антитела"
"Без ограничений"
"Вопли Видоплясова"
"Скай"
Хит года:
Ирина Федишин – "Ты только мой"
Alyosha – "Калина"
Злата Огневич – "Танцевать"
"DZIDZIO" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"
"ТІК" – "Але-на!"
Прорыв года:
TARABAROVA – победительница
Sonya Kay
Ivan Navi
"KAZKA"
Artem Pivovarov
Инди:
"КADNAY" - победитель
"Latexfauna"
"Сальто назад"
"Lumiere"
"ADAM"
Клип года:
Alyosha – "Калина"
"Антитела" – "TDME"
Олег Винник – "Как жить без тебя"
Александр Пономарев – "Пленный"
TAYANNA – "Жаль"
Новые имена:
"KAZKA" – победители
"LAUD"
"LETAY"
"КADNAY"
Артем КАЙ
Балада года:
"The Hardkiss – "Журавли" - победители
Александр Пономарев – "Пленный"
"Скай" – "Я тебя люблю"
"Без ограничений" – "Хочешь"
"Антитела" – "TDME"
Народный хит:
Олег Винник – "Як жити без тебе" – победитель
Группа "ТІК" – "Але-на!"
Ирина Федишин – "Ты только мой"
"Dzidzio" feat. Оля Цибульская – "Жду. Цем"
Alyosha – "Калина"
Dance-хит:
Злата Огневич – "Танцевать" - победительница
Alyosha –"Калина"
Андрей Kishe & Osadchuk – "Один день"
"TamerlanAlena" – "Покопокохай"
TAYANNA – "Жаль"
Читайте также: Золотая жар-птица 2018: фото лучших образов с красной дорожки
Стоит добавить, что музыкальная премия "Золотая жар-птица" направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и за вклад в отечественный шоу-бизнес. Награда была основана 22 года назад компанией "Таврийские Игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля. Сегодня престижные награды от телеканала М2 в виде пера золотой жар-птицы получат певцы в 12 номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, новые имена, баллада года, прорыв года, народный хит, дэнс-хит и инди.