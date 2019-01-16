Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников

Общеизвестно, что чиновники любят любые праздники, потому что это просто золотая жила для них: и картинку красивую можно сделать, и деньги по-хитрому распределить. Однако, прежде всего все зависит от аппетитов и наглости чиновников на местах, ведь после децентрализации в местных бюджетах стало оставаться больше денег.

В конце года чиновники начинают думать, куда бы потратить деньги и получается такая себе праздничная вакханалия.

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К слову, в Киеве на главную елку страны не потратили ни копейки из бюджета, в Днепре, Харькове и Полтаве, начали закупать украшения и гирлянды еще в июле, потом в августе, а дальше – закупали те же самые гирлянды только уже десятками километров в ноябре и декабре.

Зато первая столица умеет удивлять. Главную елку Харькова признали самой высокой в Украине, рекордную высоту в 36 метров зафиксировали в книге рекордов Украины. В местном Антикоррупционном центре подсчитали стоимость новогоднего дерева. В этом году бюджет Харькова потратил 7,7 миллиона гривен только на елку, а это гораздо больше, чем стоит новогодняя елка в Нью-Йорке.

Главная елка Харькова стоит 7,7 миллиона гривен

Однако это еще не все расходы. Оформление площадки обошлось в 15,8 миллиона гривен.

Когда вы можете позволить себе елку за такие деньги, а построены у вас те подземные переходы, которые так нужны городу? У вас нет других проблемных вопросов,

– сказал координатор DoZorro Иван Лахтионов.

А вот исполнителем работ стал традиционно Самвел Суренович Мурджанян, которого в городе называют "постоянным руководителем проекта по установке елки". 2018 года чиновники харьковской мэрии заключили с Мурджаняном шесть договоров на монтаж и аренду оборудования елки на почти два миллиона гривен.

Договоры, заключенные с Муржаняном

Говорить об обоснованности цен каждого отдельного договора трудно, но по одному из договоров – аренда светодиодной сетки, которая стоила 583 тысячи гривен, оказалась гораздо дороже, чем, если бы город закупил ее.

Однако это еще не все. Эту дорогущую сетку надо было цеплять на специальный модуль. На тендер пришли два предпринимателя, однако победила Галина Бойко, в декларации о соответствии требованиям конкурса снова можно увидеть знакомое словосочетание – "ФЛП Мурджанян". То есть, из почти восьми миллионов на харьковскую зеленую красавицу – более четырех миллионов освоил один предприниматель. И лишь одна из этих закупок прошла через конкурс, и тот, как видим, – фиктивный.

Он занимается оформлением и монтажом площади Свободы уже несколько лет. Такая стабильность может свидетельствовать лишь об отсутствии конкуренции. И вообще, как такового конкурса фактически нет,

– отметил представитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

Кроме елки, харьковские чиновники проявили изрядную избирательность в предоставлении возможности установить на местном майдане Свободы ярмарочные домики.

Новогодняя ярмарка в Харькове

Площадь Свободы, центральную площадь города Харькова, одного из крупнейших в Европе, отдали бесплатно в пользование "ФЛП Сорокин". Если сам Сорокин получил право установить 40 домиков бесплатно, то тем, кто захотел там торговать на праздники – пришлось платить.

И похоже, что это харьковский праздник за бюджетный счет далеко не последний. На следующие новогодние праздники мастера обещают удивить новой елкой, она будет выше и с новыми украшениями.

А вот почему полтавская елка оказалась самой дорогой в стране – смотрите больше в программе.