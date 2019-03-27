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      Золото 60 стран и королевские драгоценности: что скрывает самое защищенное хранилище в мире

      Одна история 213 Читати новину українською

      Fort Knox – второе по размерам хранилище золотого резерва США. Эта военная база ярко отличается от других уровнем безопасности и охраны. Даже работники с высшим допуском не могут в одиночку заходить в это здание.

      История создания

      У каждой страны есть свой запас золота, который составляет около 33 тысяч тонн. Из них почти 8,5 тонн золотых слитков хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и непосредственно в хранилище Fort Knox. Территория, на которой расположено здание – это изолированный район, к которому имеют доступ только специальные работники Министерства финансов США.

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      Построено хранилище было во времена "Великой депрессии". Из-за шаткого состояния экономики президент Франклин Рузвельт запретил гражданам держать в собственности золотые монеты, сертификаты и слитки.

      Золоті злитки
      Золотые слитки

      Американцам пришлось продавать свои золотые сбережения Федеральному резерву по критически низким ценам. Таким образом правительству США удалось увеличить запасы золота почти втрое. Строительство хранилища завершили в 1936 году. Сегодня оно занимает площадь 400 квадратных метров.

      Защита хранилища

      Fort Knox с золотом расположен под землей. Его защищают толстые гранитные стены, покрытые бетоном и входная дверь весом 20 тонн. Кроме того, хранилище охраняют военные и новейшие защитные системы.

      Существуют слухи, что охрана обладает сверхмощным лазерным оружием, которое способно самостоятельно обнаруживать движущийся объект, или, что территория перед Fort Knox заминирована. Также утверждают, что, кроме золота в Fort Knox некоторое время хранили запасы опиума и морфия – на случай дефицита в стране обезболивающего.

      Fort Knox
      Здание Fort Knox

      Если кому-то удалось бы попасть на территорию объекта, то его шансы войти внутрь здания равны нулю. Ведь для того, чтобы открыть дверь нужно ввести секретный код, которого не знает ни один человек.

      Код разделен на части между несколькими ответственными лицами. Для того, чтобы открыть дверь, все они одновременно вводят свои цифры. На случай нападения в хранилище предусмотрена автономная система жизнеобеспечения, содержащая запасы продовольствия, воды и электростанцию.

      Сокровища Fort Knox

      Во время Второй мировой войны в нем хранили много ценных вещей, в частности, туда были помещены королевские регалии Великобритании и Великая хартия вольностей.

      королівські регалії Великої Британії
      Королевские регалии Великобритании

      Сокровища Fort Knox оценивают в 380 миллиардов долларов США. Однако их количество постоянно меняется. Крупнейшие запасы в хранилище были зафиксированы именно во времена Второй мировой войны. Много других стран, которые боялись вторжения немецких сил, передали на хранение свои резервы в Fort Knox.

      Сегодня свое золото здесь хранят около 60 стран мира. Поскольку основной резерв находится в Соединенных Штатах Америки, то и контроль над золотым запасом Международного валютного фонда принадлежит стране.

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      Хранилище открывают только, чтобы взять пробу для проверки чистоты золота. Несмотря на такую тщательную защиту и постоянные проверки, существуют теории о том, что на самом деле количество золота, о котором заявляет правительство, не соответствует действительности.

      Кое-кто выдвигает догадки, что значительную часть золота продали или использовали для кредитных операций. Также бытует мнение, что на самом деле многие слитки заменили на фальшивые. Поэтому президент США Дональд Трамп обещал провести полный аудит золота во всех хранилищах, в частности в Fort Knox, поскольку также считал, что заявленные цифры резерва не соответствуют действительности.

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      Теги: Новости США История Дональд Трамп Видео недели Одна история
      Источник: 24 канал
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