Золото может рекордно подорожать: что известно о причинах роста

Золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию в течение двух-трех лет. Все из-за ограничений и негативных последствий пандемии коронавируса в мире. Рост спроса на желтый металл привел к повышению цен на золото.

Такое заявление сделал председатель золотодобывающей компании Newmont Corporation Том Палмер, сообщает Bloomberg.

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Он добавил, что, помимо стимулирующих мер центральных банков, на котировки золота будет влиять спрос на драгоценный металл в Китае и Индии.

Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух – пяти лет. Сценарий, согласно которому золото будет стоить 2 тысячи долларов, также является очень вероятным,

– считает Палмер.

Обратите внимание! На торгах 17 апреля золото торгуется около 1700 долларов за унцию.

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