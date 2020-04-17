Золото может рекордно подорожать: что известно о причинах роста
Золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию в течение двух-трех лет. Все из-за ограничений и негативных последствий пандемии коронавируса в мире. Рост спроса на желтый металл привел к повышению цен на золото.
Такое заявление сделал председатель золотодобывающей компании Newmont Corporation Том Палмер, сообщает Bloomberg.
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Он добавил, что, помимо стимулирующих мер центральных банков, на котировки золота будет влиять спрос на драгоценный металл в Китае и Индии.
Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух – пяти лет. Сценарий, согласно которому золото будет стоить 2 тысячи долларов, также является очень вероятным,
– считает Палмер.
Обратите внимание! На торгах 17 апреля золото торгуется около 1700 долларов за унцию.
Каковы причины роста спроса на золото
- Пандемия коронавируса заставила инвесторов обратить внимание на золото. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2020 года они раскупили драгоценный металл у биржевых фондов, в собственности которых имеется золото, на рекордную сумму – 23 миллиарда долларов.
- Инвесторы вкладывали деньги в так называемые "золотые акции" SPDR – биржевой инвестиционный фонд, акции которого обеспечены золотом.
- Иначе говоря, ни в одном другом квартале не наблюдалось таких крупных денежных потоков в слитки золота ETF. Ведь, как известно, инвестиции в золото фондов – это одна из возможностей вложить деньги в драгметалл по цене, близкой к биржевой.
- Акции, обеспеченные золотом, SPDR выросли в цене на 8,6% за год, тогда как индекс ценных бумаг крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на 17,7% за аналогичный период.
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