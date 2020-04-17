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      Золото может рекордно подорожать: что известно о причинах роста

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      Цена золота в мире растет / bloomberg.com

      Золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию в течение двух-трех лет. Все из-за ограничений и негативных последствий пандемии коронавируса в мире. Рост спроса на желтый металл привел к повышению цен на золото.

      Такое заявление сделал председатель золотодобывающей компании Newmont Corporation Том Палмер, сообщает Bloomberg.

      Актуально Спрос на золото вырос: инвесторы вложили рекордную сумму денег в драгоценный металл

      Он добавил, что, помимо стимулирующих мер центральных банков, на котировки золота будет влиять спрос на драгоценный металл в Китае и Индии.

      Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух – пяти лет. Сценарий, согласно которому золото будет стоить 2 тысячи долларов, также является очень вероятным,
      – считает Палмер.

      Обратите внимание! На торгах 17 апреля золото торгуется около 1700 долларов за унцию.

      Каковы причины роста спроса на золото

      • Пандемия коронавируса заставила инвесторов обратить внимание на золото. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2020 года они раскупили драгоценный металл у биржевых фондов, в собственности которых имеется золото, на рекордную сумму – 23 миллиарда долларов.
      • Инвесторы вкладывали деньги в так называемые "золотые акции" SPDR – биржевой инвестиционный фонд, акции которого обеспечены золотом.
      • Иначе говоря, ни в одном другом квартале не наблюдалось таких крупных денежных потоков в слитки золота ETF. Ведь, как известно, инвестиции в золото фондов – это одна из возможностей вложить деньги в драгметалл по цене, близкой к биржевой.
      • Акции, обеспеченные золотом, SPDR выросли в цене на 8,6% за год, тогда как индекс ценных бумаг крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на 17,7% за аналогичный период.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Курсы валют Новости Украины Мировой кризис 2020 Деньги Золото
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