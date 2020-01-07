Золото неуклонно дорожает: его цена достигла максимума 2013 года

Впервые за последние шесть лет золото существенно подорожало. Происходит это на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке. Последние события, со своей стороны, стали результатом убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака – Багдаде.

Стоимость золота выросла на 2,3% и теперь его цена составляет 1588,13 доллара за унцию. Заметим, что это максимальный показатель с апреля 2013 года. Тем временем в Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы (договор о купле-продаже биржевого актива) набрали аж 2,5% – 1590,9 долларов, пишет Bloomberg.

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В то же время подскочила стоимость и других драгоценных металлов, в частности серебра, платины и палладия. Относительно последнего, то его цена выросла на 1,2% до 2073,90 доллара за унцию. И это также является рекордно высоким показателем. Серебро, со своей стороны, возросло до 18,5081 доллара за унцию.

Отметим, что золото активно дорожает с начала 2020 года. И такие показатели являются крупнейшими за почти десятилетие. Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости этого металла, если напряжение на Ближнем Востоке будет расти. Также на этом фоне дорожают и акции золотодобывающих компаний.

Правда, кроме геополитических факторов, на такую цену золота также влияют:

более слабый доллар,

более низкие реальные ставки,

последствия торговой войны для сдерживания мирового роста.

В то же время золото ценят еще и за его лучшую защиту.

К слову, за 2018 год украинцы купили более 131 килограмм золотых слитков. Если поделить это на количество недель в году, то получается что драгоценный металл покупают по три килограмма в неделю.

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