08:05
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Золото неуклонно дорожает: его цена достигла максимума 2013 года

      51 Читати новину українською
      Цена на золото выросла до самого высокого уровня за последние 6 лет / Getty Images

      Впервые за последние шесть лет золото существенно подорожало. Происходит это на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке. Последние события, со своей стороны, стали результатом убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака – Багдаде.

      Стоимость золота выросла на 2,3% и теперь его цена составляет 1588,13 доллара за унцию. Заметим, что это максимальный показатель с апреля 2013 года. Тем временем в Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы (договор о купле-продаже биржевого актива) набрали аж 2,5% – 1590,9 долларов, пишет Bloomberg.

      Обратите внимание! Последствия убийства Сулеймани: парламент Ирака проголосовал за высылку войск США

      В то же время подскочила стоимость и других драгоценных металлов, в частности серебра, платины и палладия. Относительно последнего, то его цена выросла на 1,2% до 2073,90 доллара за унцию. И это также является рекордно высоким показателем. Серебро, со своей стороны, возросло до 18,5081 доллара за унцию.

      Отметим, что золото активно дорожает с начала 2020 года. И такие показатели являются крупнейшими за почти десятилетие. Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости этого металла, если напряжение на Ближнем Востоке будет расти. Также на этом фоне дорожают и акции золотодобывающих компаний.

      Правда, кроме геополитических факторов, на такую цену золота также влияют:

      • более слабый доллар,
      • более низкие реальные ставки,
      • последствия торговой войны для сдерживания мирового роста.

      В то же время золото ценят еще и за его лучшую защиту.

      К слову, за 2018 год украинцы купили более 131 килограмм золотых слитков. Если поделить это на количество недель в году, то получается что драгоценный металл покупают по три килограмма в неделю.

      К теме! Отныне покупать валюту и банковские металлы украинцы могут без ограничений 

      Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      236
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Цены Золото
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      6 января , 23:10 12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
      Настя Сукач 2168
      6 января , 22:00 Главные новости 6 января: украинцы празднуют Сочельник, скандал с российским блогером
      Ірина Кошанська 567
      6 января , 19:10 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 267
      6 января , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 858
      6 января , 16:03 У Путина закончился срок, когда он мог уйти мирно: эксклюзивное интервью с Яковиной
      Олена Трибушна 1957
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук