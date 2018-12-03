Названо имя нового обладателя "Золотого мяча"
В понедельник, 3 декабря, в Париже состоялось вручение Ballon d'Or – "Золотой мяч" – лучшему игроку по версии журнала France Football.
Победителем среди 30 номинантов стал хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.
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Некоторые места поделены между несколькими игроками, которые набрали одинаковое количество голосов.
1. Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
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2. Криштиану Роналдо ("Реал", Португалия)
3. Антуаг Гризманн ("Атлетико", Франция)
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
5. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)
6. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
7. Рафаэль Варан ("Реал", Франция)
8. Эден Азар ("Челси", Бельгия)
9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
10. Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)
11. Канте ("Челси", Франция)
12. Неймар (ПСЖ, Франция)
13. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай)
14. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
15. Поль Погба ("Манчтестер Юнайтед", Франция)
16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)
17. Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс)
17. Карим Бензема ("Реал", Франция)
19. Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия)
19. Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия)
19. Серхио Рамос ("Реал", Испания)
22. Садьо Мане ("Ливерпуль", Сенегал)
22. Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай)
22. Марсело ("Реал", Бразилия)
25. Ян Облак ("Атлетико", Словения)
25. Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия)
25. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)
28. Диего Годин ("Атлетико", Уругвай)
29. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)
29. Иско ("Реал", Испания)
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