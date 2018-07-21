09:55
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Золотой туалет и остальные драгоценности: СМИ показали всю роскошь одного из самолетов Путина

493 Читати новину українською

Президент России Владимир Путин имеет в своем распоряжении целых четыре частных самолета, в том числе авиалайнер Ил-96, цена которого составляет около 380 миллионов фунтов (13,5 миллиарда гривен). Авиасудно, в частности, может похвастаться специальной системой, которая делает его не таким заметным для радаров, и улучшенной связью.

Об этом пишет издание The Daily Mail.

Читайте также: Журналисты едва не подрались после встречи Трампа и Ким Чен Ына: видео

Отмечается, что самолет Путина имеет расширенный фюзеляж и большую длину. Хотя экстерьер имеет тот же вид, как и базовая модель, однако салон его украшен гобеленами и золотой отделкой.

Так, внутри судна можно увидеть золотой туалет, кровать королевских размеров, спортивный зал, роскошную ванную, просторный офис и большое количество различных украшений – к примеру, в конференц-зале стол имеет золотое покрытие, а окружают его кремовые кожаные сиденья.

Сконструировано было такое чудо кремлевских капризов в Воронеже.

К примеру, самолет хозяина Белого дома Дональда Трамп на 500 миллионов долларов дороже путинского, однако внутри нет такой роскоши. Трамп летает на модифицированном Boeing 747-200B, который называется Air Force One. Он, в частности, обладает просторной салоном в 372 квадратных метра, ванной, спальней, спортзалом и офиса, а самое главное место здесь – это так называемая ситуационная комната.

Добавим, что самолет Путина – медленнее самолёта Трампа, поскольку разгоняется только до 900 километров в час, в то время как американский самолет – до 1000 километров в час. Также он и менее длиный – 65 метров против 70-ти.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Теги: Новости России Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики Фотоновости авиация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сегодня, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 543
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 июля, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 1061
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
20 июля, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 193
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
20 июля, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 71
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
20 июля, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 152
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Фийон обвинил Ле Пен в жестокости и попросил отдать голоса за Макрона
24 апреля 2017 , 09:35
Трамп официально определился с главой Пентагона
 7 декабря 2016 , 07:11
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук