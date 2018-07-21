Золотой туалет и остальные драгоценности: СМИ показали всю роскошь одного из самолетов Путина

Президент России Владимир Путин имеет в своем распоряжении целых четыре частных самолета, в том числе авиалайнер Ил-96, цена которого составляет около 380 миллионов фунтов (13,5 миллиарда гривен). Авиасудно, в частности, может похвастаться специальной системой, которая делает его не таким заметным для радаров, и улучшенной связью.

Об этом пишет издание The Daily Mail.

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Отмечается, что самолет Путина имеет расширенный фюзеляж и большую длину. Хотя экстерьер имеет тот же вид, как и базовая модель, однако салон его украшен гобеленами и золотой отделкой.

Так, внутри судна можно увидеть золотой туалет, кровать королевских размеров, спортивный зал, роскошную ванную, просторный офис и большое количество различных украшений – к примеру, в конференц-зале стол имеет золотое покрытие, а окружают его кремовые кожаные сиденья.

Сконструировано было такое чудо кремлевских капризов в Воронеже.

К примеру, самолет хозяина Белого дома Дональда Трамп на 500 миллионов долларов дороже путинского, однако внутри нет такой роскоши. Трамп летает на модифицированном Boeing 747-200B, который называется Air Force One. Он, в частности, обладает просторной салоном в 372 квадратных метра, ванной, спальней, спортзалом и офиса, а самое главное место здесь – это так называемая ситуационная комната.

Добавим, что самолет Путина – медленнее самолёта Трампа, поскольку разгоняется только до 900 километров в час, в то время как американский самолет – до 1000 километров в час. Также он и менее длиный – 65 метров против 70-ти.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.