Золотовалютные резервы Украины выросли до 8-летнего максимума
В начале июля золотовалютные резервы выросли до более 28,5 миллиарда долларов. Это максимальный показатель за последние 8 лет.
Последний раз такие показатели были осенью 2012 года
В июле объем резервов увеличился на 12,4% по сравнению с показателями июня. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Актуально Скачок курса и судьба сотрудничества с МВФ: Смолий рассказал о последствиях своего увольнения из НБУ
Последний раз на таком уровне золотовалютные резервы были осенью 2012 года.
Причины роста резервов:
- первый транш МВФ;
- операции НБУ на межбанке;
- переоценка финансовых инструментов.
Сейчас объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта. Отметим, что минимальный безопасный показатель – 3 месяца.