В начале июля золотовалютные резервы выросли до более 28,5 миллиарда долларов. Это максимальный показатель за последние 8 лет.

Последний раз такие показатели были осенью 2012 года

В июле объем резервов увеличился на 12,4% по сравнению с показателями июня. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Последний раз на таком уровне золотовалютные резервы были осенью 2012 года.

Причины роста резервов:

первый транш МВФ;

операции НБУ на межбанке;

переоценка финансовых инструментов.

Сейчас объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта. Отметим, что минимальный безопасный показатель – 3 месяца.

Что такое золотовалютные резервы? Это – запасы иностранной валюты или золота, которыми управляет Нацбанк. В непредсказуемых условиях можно воспользоваться этими накоплениями. Также международные резервы нужны, чтобы корректировать курс национальной валюты.

Обратите внимание! Сейчас Нацбанк работает без руководителя. Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. 3 июля Верховная Рада поддержала отставку главы регулятора. Сейчас обязанности главы НБУ выполняет Екатерина Рожкова.