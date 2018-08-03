Zombie Boy и Леди Гага: зрелищный клип Born This Way с участием Рика Дженеста

Известный канадский актер и модель Рик Дженест (Zombie Boy), который совершил самоубийство в Монреале, получил мировую славу после участия в клипе Леди Гаги "Born This Way". Предлагаем вспомнить, как он дебютировал в музыкальном шоу-бизнесе.

Сотрудничество Леди Гаги с Риком Дженестом началось еще в 2011 году, когда парня с многочисленными татуировками костей и насекомых заметил модный директор Никола Формичетти. На то время он сотрудничал с мировыми звездами, среди которых была и Леди Гага. В январе 2011 года Никола предложил артистке взять с собой на модный показ Zombie Boy, чтобы представить его миру.

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Уже 27 февраля канадец Рик Дженест дебютировал на всех музыкальных каналах в видеоклипе Леди Гаги "Born This Way", где исполнил главную роль в постановке. Ради зрелищности певице также дорисовали на лице татуировки, похожие нп рисунки покойного Рика. За 8 лет видеоклип на YouTube-канале Гаги ролик посмотрело более 230 миллионов пользователей.

Леди Гага – Born This Way: смотреть видео онлайн

После новостей о самоубийстве Zombie Boy исполнительница отреагировала в Twitter, выразив свое сожаление и поддержку родным в соцсетях.

"Самоубийство друга Рика Дженеста, Zombie Boy, ужасающе. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и выдвинуть психическое здоровье на первый план и стереть клеймо, что мы не можем об этом говорить. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга", – обратилась к поклонникам Леди Гага в Twitter.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 серпня 2018 р.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3 серпня 2018 р.

Напомним, что актер и модель Рик Дженест, более известный как парень с татуировками Zombie Boy, совершил самоубийство, вероятно, 1 августа. Мужчину нашли мертвым в его квартире в Монреале, Канада. По информации полиции, у Рика были проблемы с психическим здоровьем.