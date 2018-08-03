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Zombie Boy и Леди Гага: зрелищный клип Born This Way с участием Рика Дженеста

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Zombie Boy и Леди Гага: зрелищный клип Born This Way с участием Рика Дженеста
Zombie Boy и Леди Гага: зрелищный клип Born This Way с участием Рика Дженеста / Скриншот из видео

Известный канадский актер и модель Рик Дженест (Zombie Boy), который совершил самоубийство в Монреале, получил мировую славу после участия в клипе Леди Гаги "Born This Way". Предлагаем вспомнить, как он дебютировал в музыкальном шоу-бизнесе.

Сотрудничество Леди Гаги с Риком Дженестом началось еще в 2011 году, когда парня с многочисленными татуировками костей и насекомых заметил модный директор Никола Формичетти. На то время он сотрудничал с мировыми звездами, среди которых была и Леди Гага. В январе 2011 года Никола предложил артистке взять с собой на модный показ Zombie Boy, чтобы представить его миру.

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Уже 27 февраля канадец Рик Дженест дебютировал на всех музыкальных каналах в видеоклипе Леди Гаги "Born This Way", где исполнил главную роль в постановке. Ради зрелищности певице также дорисовали на лице татуировки, похожие нп рисунки покойного Рика. За 8 лет видеоклип на YouTube-канале Гаги ролик посмотрело более 230 миллионов пользователей.

Леди Гага – Born This Way: смотреть видео онлайн

 

После новостей о самоубийстве Zombie Boy исполнительница отреагировала в Twitter, выразив свое сожаление и поддержку родным в соцсетях.

"Самоубийство друга Рика Дженеста, Zombie Boy, ужасающе. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и выдвинуть психическое здоровье на первый план и стереть клеймо, что мы не можем об этом говорить. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга", – обратилась к поклонникам Леди Гага в Twitter.

 

 

Напомним, что актер и модель Рик Дженест, более известный как парень с татуировками Zombie Boy, совершил самоубийство, вероятно, 1 августа. Мужчину нашли мертвым в его квартире в Монреале, Канада. По информации полиции, у Рика были проблемы с психическим здоровьем.

Теги: Мода Самоубийство Потери LifeStyle Леди Гага Музыка
Источник: 24 Канал
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