00:37
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Зомби-лидер и таракан во время ядерной зимы:издание "Медуза" сделало подборку цитат о Терезе Мэй

      4 Читати новину українською
      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Фото из открытых источников

      Издание "Медуза" сделало хорошую подборку высказываний британской и американской прессы относительно премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ее лидерства.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

      Читайте також: Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019

      Смотрите, что они сами там думают:

      1. Премьер-министр пережила судьбоносное голосование, но только подтвердила впечатление, что она зомби-лидер.
      2. Она — таракан во время ядерной зимы. Водоросль, выживающая в сернистом газе из подводного вулкана, на семимильной глубине, отделяющей ее от дневного света.
      3. Ее речь была такой же живой, как заплесневелый спортивный носок. Она неплохо справилась с ролью матери, которая визжит на своих детей, чтобы они съели, наконец, капусту или шли спать голодными.
      4. 30 месяцев пребывания Мэй на посту премьера отмечены только некомпетентностью и неумелостью, подкрепленными лишь ее самообманом.
      5. При Терезе Мэй Великобритания стала посмешищем для всего мира.
      6. Леди постоянного кризиса, миссис Мэй живет в странном мире британской политики, в дне сурка, когда она ежедневно просыпается, чтобы обнаружить себя в страшном политическом кризисе.

      "Как видите, местные журналисты не испытывают огромного оптимизма относительно настоящего и будущего Великобритании", – подчеркнул Яковина.

      По мнению журналиста, единственным спасением для нее была бы сейчас полная перезагрузка власти, приход туда новых людей, способных предложить нестандартные решения.

      Однако, как показало голосование в парламенте, сейчас это просто невозможно. Британцы в оцепенении смотрят на то, как их корабль идет на рифы, и ничего не могут сделать. До грандиозного кораблекрушения, которое обязательно войдет в учебники истории, осталось полтора месяца,
      – отметил Яковина.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до этого за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

      Видео полного видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 18 января 2019

      Напомним, 15 января парламент Великобритании проголосовал против соглашения о Brexit, которое предложило правительство Терезы Мэй. Зато в парламенте инициировали голосование о недоверии правительству Мэй, однако по его результатам политик таки осталась на посту.

      Теги: Новости политики Видеоблоги Brexit Журналисты СМИ Медиа Великобритания Тереза Мэй
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском
      18 января , 22:34 Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском
      592
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 704
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 160
      Избирательное дерби за Харьков
      18 января , 20:02 Избирательное дерби за Харьков
      Наталя Ромашова 132
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      18 января , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 1814
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук