Зомби-лидер и таракан во время ядерной зимы:издание "Медуза" сделало подборку цитат о Терезе Мэй

Издание "Медуза" сделало хорошую подборку высказываний британской и американской прессы относительно премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ее лидерства.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Смотрите, что они сами там думают:

Премьер-министр пережила судьбоносное голосование, но только подтвердила впечатление, что она зомби-лидер. Она — таракан во время ядерной зимы. Водоросль, выживающая в сернистом газе из подводного вулкана, на семимильной глубине, отделяющей ее от дневного света. Ее речь была такой же живой, как заплесневелый спортивный носок. Она неплохо справилась с ролью матери, которая визжит на своих детей, чтобы они съели, наконец, капусту или шли спать голодными. 30 месяцев пребывания Мэй на посту премьера отмечены только некомпетентностью и неумелостью, подкрепленными лишь ее самообманом. При Терезе Мэй Великобритания стала посмешищем для всего мира. Леди постоянного кризиса, миссис Мэй живет в странном мире британской политики, в дне сурка, когда она ежедневно просыпается, чтобы обнаружить себя в страшном политическом кризисе.

"Как видите, местные журналисты не испытывают огромного оптимизма относительно настоящего и будущего Великобритании", – подчеркнул Яковина.

По мнению журналиста, единственным спасением для нее была бы сейчас полная перезагрузка власти, приход туда новых людей, способных предложить нестандартные решения.

Однако, как показало голосование в парламенте, сейчас это просто невозможно. Британцы в оцепенении смотрят на то, как их корабль идет на рифы, и ничего не могут сделать. До грандиозного кораблекрушения, которое обязательно войдет в учебники истории, осталось полтора месяца,

– отметил Яковина.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до этого за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

Видео полного видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 18 января 2019

Напомним, 15 января парламент Великобритании проголосовал против соглашения о Brexit, которое предложило правительство Терезы Мэй. Зато в парламенте инициировали голосование о недоверии правительству Мэй, однако по его результатам политик таки осталась на посту.