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Зонд NASA мог непреднамеренно уничтожить органику на Марсе, – Newsweek

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Зонд NASA мог непреднамеренно уничтожить органику на Марсе
Зонд NASA мог непреднамеренно уничтожить органику на Марсе / Фото из открытых источников

40 лет назад марсоход "Viking" NASA мог обнаружить доказательства существования жизни на Марсе, однако эти результаты могли быть уничтожены до того, как информация о них добралась до Земли.

Об этом сообщает издание Newsweek.

"Viking" отправили на Марс в 1976 году для поиска органической материи. Аппарат так ничего и не нашел. Во время повторной миссии обнаружили хлорбензол – органическую материю.

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В 2008 году миссия NASA обнаружила, что соль, которая используется в ракетном топливе, становится взрывоопасной в результате чрезмерного нагрева. Это означает, что "Viking", который использовал инструмент нагревания почвы для выявления органических материалов, мог просто сжечь углеродные молекулы, найденные в марсианских породах, когда перхлорат вдруг загорелся.

Большинство миссий на Марсе, которые ищут органику, используют метод нагрева. К примеру марсоход Curiosity, который обнаружил органические молекулы в каменистой породе возрастом 3 миллиарда лет, тоже нагревал образцы до температуры 492 градусов по Цельсию. Однако, камень, который исследовал Curiosity, вероятнее всего, не содержал перхлорат. Издание отмечает, что обнаружение органических молекул может означать, что жизнь существует или существовала на Марсе в какой-то период его истории. Хотя эти органические молекулы могут быть и результатом небиологических химических реакций.

Так, исследовательница Мелисса Гузман считает, что хлорбензол мог быть занесен на Марс аппаратом "Viking" с Земли через загрязненные им инструменты.

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Теги: Техно Марс NASA Космос
Источник: 24 Канал
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