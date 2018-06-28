Зонд сделал фото астероида необычной формы

Японский космический аппарат Hayabusa-2 сделал снимок астероида Рюгу. Фото сделано с расстояния около 40 километров. Японцы сравнили этот астероид с драгоценным камнем.

Об этом сообщает Pop Sci.

Так, глава проекта Hayabusa-2 Юичи Цуда считает, что форма астероида похожа на кристаллическую форму флюорита, которую в Японии называют "светловолосый камень".

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Такая интересная форма астероида свидетельствуют о странном характере его вращения. Ось вращения Рюгу почти перпендикулярна к плоскости эклиптики. По мнению ученых, это небесное тело имеет много гравитационных аномалий, а на его экваторе даже есть гора.

Астероид Рюгу

Кстати, Рюгу считают потенциально опасным астероидом. То есть теоретически в далеком будущем он может столкнуться с Землей. Именно поэтому его отслеживают и тщательно контролируют.

Астероид имеет необычную форму

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